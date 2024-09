Futuristische foto’s van naakte lichamen die baden in neonlicht

Wat je van ver haalt, is lekker. Dat geldt voor exotische producten, maar misschien ook voor de toekomst. De naaktfoto’s uit het nieuwe boek 23 van Maggie West zijn namelijk exotisch futurisch, omdat ze een cultureel moment laten zien dat nog moet plaatsvinden.



In het boek vind je lichamen die belicht worden met zwoele blauwe, gele en rode neontinten. Het is ironisch dat de personen door de toevoeging van kunstmatig licht realistischer of zelfs hyperrealistisch lijken. Bij de meeste naaktfoto’s word je vooral de lichaamstaal – of gewoon door het feit dat het een naaktfoto is – gegrepen, maar in dit geval trekt de manier waarop de lichamen belicht zijn vooral de aandacht.

Het is niet de eerste keer dat Maggie West gekleurd licht gebruikt. “Kleurperceptie is een bealngrijk onderdeel van onze visuele ervaring. Ik ontdekte dat als je de kleuren flink aanpast, de kijker anders gaat kijken. Dan begint hij opnieuw, en realiseren zich waar hij naar kijkt,” vertelt West aan Creators. “Op deze manier daag ik de kijker uit na te denken over seksualiteit. Het gekleurde licht gebruik ik om gender en seks letterlijk en figuurlijk in een ander licht te zien.”



In 23 ligt de focus op diversiteit. “Er bestaan een heleboel fotografieboeken vol naaktfoto’s, maar het viel me op dat er eigenlijk alleen mannelijke mannen en vrouwelijke vrouwen werden afgebeeld.”



“Voor 23 wilde ik daarom foto’s gebruiken die meer mensen met een andere seksuele identiteit ook aanspreken, zodat iedereen zich erin kan herkennen. Het zou absurd zijn om in deze tijd een boek over seksualiteit te maken waarin je de LHBT-individuen negeert. Ik heb ook het idee dat de naaktheid in de afbeeldingen de nadruk legt op het feit dat geslacht en seksualiteit zich op een spectrum bevinden,” vertelt West. “Elk lichaam is uniek, maar als lezer kun je het niet helpen dat je gelijkenissen ontdekt.”



23 wordt op 26 April in Los Angeles gelanceerd met een speciaal optreden van dragicoon Alaska Thunderfuck 5000. Check de website van Maggie West voor meer van haar werk.