De investeerderspitch van Fyre Festival is gelekt en het lijkt wel een parodie

Het verhaal rondom het rampzalige Fyre Festival – een muziekfestival in de Bahamas dat grenzeloze luxe beloofde, maar uiteindelijk meer weg had van een larpsessie op een onbewoond eiland – wordt met de dag mooier. Gisteren kwam naar buiten dat Ja Rule en de andere organisatoren een flinke rechtszaak aan hun broek krijgen waarbij de gedupeerden zo’n honderd miljoen dollar eisen.

Vandaag wordt er nog een flinke dosis schijt over Fyre Festival heen gestort, omdat Vanity Fair de gelekte presentatie die is gebruikt om investeerders binnen te hengelen heeft gepubliceerd. En jongens, het is me wat. In de presentatie wordt uitgelegd dat het festival gepromoot zal worden met social influencers (die, geloof het of niet, ‘Fyre Starters’ worden genoemd) en er wordt al vooruitgeblikt op toekomstige edities die na deze ramp hadden moeten plaatsvinden:

“De komende vijf jaar zullen we de hele wereld doorkruizen om onaangetaste gebieden te vinden die we omtoveren tot ongeëvenaarde ervaringen.”

Ik weet niet wat jullie hiervan vinden, maar ik vind het heerlijk dat het kolonialisme weer terug wordt gebracht zodat rijke mensen iets hebben om te laten zien op Instagram. Maar het wordt nog schrikbarender. Sowieso wordt het productieteam ‘The Fyre Squad’ genoemd, wilden ze notoire memedief @fuckjerry als social influencer inzetten, en als kers op de taart sluiten ze de presentatie af met een quote van dichter en filosoof Rumi, zonder vleugje ironie:

‘Seek those who light your flames’

Het is dus niet echt een wonder dat het hele plan in duigen is gevallen. Je kunt hier het hele ding lezen. Geniet ervan.