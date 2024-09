Ga naar de documentaire over Dick El Demasiado als je weet wat goed voor je is

Een bezwete, ietwat zwaarlijvige man in een skelettenpak die oorverdovend hard schreeuwt in een krakende microfoon, over begeleidingsmuziek die klinkt als kermis in een gesticht. Dat is ongeveer wat ik zag en hoorde toen ik Dick El Demasiado in 2015 zag optreden in Studio 80 op het vijfjarige verjaardagsfeestje van Red Light Radio.



Dick El Demasiado is een alias van de Nederlandse kunstenaar Dick Verdult en ik wou dat hij mijn buurman was. Morgen opent documentairefestival Docfeed in Eindhoven met een film over hem. De documentaire is gemaakt door Luuk Bouwman en heet Het is waar maar niet hier. Ga daarheen, dan wil jij ook dat Dick Verdult je buurman is.

Videos by VICE

Bekijk hier de trailer van de documentaire:



Check hier een mixtape die Dick El Demasiado in 2010 voor VICE maakte: