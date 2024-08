Ga voor eeuwig de geschiedenisboeken in met Future Urban Legends

“Waar zie jij jezelf over twintig jaar?” is in iedere denkbare situatie een ongelofelijke kutvraag. Op elk feestje slaat het bier pardoes dood als iemand zo’n stelling in de groep gooit. Het enige juiste antwoord hoort te zijn: in ieder geval uit de buurt van mensen die me lastigvallen met mijn eigen toekomstplannen. We weten niet eens of de wereld dan nog bestaat, laat staan of ik een gezinnetje heb gesticht of nog voor dezelfde baas zwoeg.

Er staan simpelweg te weinig dingen vast om nadenken over de toekomst een nuttige bezigheid te noemen, maar één ding is in ieder geval zeker: de artiesten die nu de muziekscene domineren kunnen over een aantal jaar met recht legendes worden genoemd. Boef maakt in z’n eentje Spotify kapot en de eerste twee albums van Ronnie Flex zullen vroeg of laat de geschiedenisboeken ingaan als meesterwerken.

Dit staat vast, er is niets meer aan te doen, behalve dan het vieren. En waar kan dat beter dan in de Ziggo Dome? Op 21 oktober, tijdens ADE, host Future Urban Legends een feest om deze generatie jonge rappers te eren. De eerste namen van de line-up – onder meer Ronnie Flex, Childsplay, SBMG en Boef – zijn dusdanig veelbelovend dat nu al duidelijk is dat deze show iets is waar je over kunt vertellen aan je kinderen, en waar je je vrienden die het missen jaren mee jaloers kunt maken.

Bekijk hieronder de volledige line-up van Future Urban Legends:

Live acts:

RONNIE FLEX

BOEF

SFB

SBMG

JAYH

JAIRZINHO

DOPEBWOY

JHORRMOUNTAIN

DJS:

CHILDSPLAY

JOHNNY 500

IRWAN FT. RICO GREENE

ABSTRACT

GLOWINTHEDARK

BLACK CROW (RUMAG)

HOSTS:

NIENKE PLAS

QBAH

Haal je kaartjes voor Future Urban Legends hier.