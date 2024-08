Gaan wiet roken en spieren kweken in de sportschool samen?

Felix is een typisch voorbeeld van een gymbro: gespierd als een waterbuffel, met een kast vol proteïne-supplementen, en hij staat elke dag om 5 uur ‘s ochtends op om voor z’n werk nog wat gewichten te tillen in de gym. Na een werkdag achter zijn bureau gaat de 27-jarige nog een uur hardlopen of fietsen, alvorens een – je raadt het al – behoorlijk proteïnerijk diner te maken. Daarna steekt hij een joint op.

“Ik blow meestal alleen ‘s avonds, als al m’n werk, taakjes en sportactiviteiten van de dag gedaan zijn,” zegt Felix, wiens naam, net als anderen in dit stuk, om privacyredenen veranderd is. “Ik probeer ook om na het eten te blowen, want anders kan ik de rest van de avond niet ophouden met eten.” Hij heeft ook andere regels, zoals ervoor zorgen dat hij tenminste twee uur voor het slapen gaan blowt, om de impact op zijn REM-slaap zo klein mogelijk te houden, en ook om het nooit met tabak te mixen. “We weten allemaal dat roken niet goed voor je ademhalingsstelsel is,” voegt hij toe.

Drugsgebruik onder sportfanaten is niet bepaald verrassend: je hebt vast wel eens een zeer gespierde gozer mokerstrak zien staan op een rave, of yogi’s horen praten over de spirituele reis van hun laatste paddotrip. Maar de mensen die leven voor hun Strava-statistieken of hun glooiende spieren lijken nou niet het uitgewezen publiek voor de cannabis-industrie – zeker niet omdat de stereotiepe stoner lui en ongemotiveerd is. Maar Felix is zeker niet de enige die met beleid bapen opsteekt.

Nu wiet in landen als de VS en Australië wordt gedecriminaliseerd hebben steeds meer sportschoolgangers het over hun gebruik: zelfs Arnold Schwarzenegger gaf toe dat hij in de hoogtijdagen van zijn bodybuilding-carrière stoned werd. De gangbaarheid van blowen onder fitnessfanaten wordt ook door verschillende onderzoeken bevestigd. Een onderzoek uit 2017 toonde aan dat meer dan 92 procent van sportschoolgangers wel eens high is geworden, terwijl uit een enquête uit 2020 bleek dat één op de vier atleten regelmatig cannabis gebruikt. Maar wat is de daadwerkelijke impact van wiet op je atletische vaardigheden?

Wiet en sportschoolgains

Uit een artikel over cannabisgebruik bij vrouwelijke atleten, dat in maart in Journal of Strength and Conditioning Research werd gepubliceerd, kwam de conclusie dat er geen verschil is tussen de lichaamssamenstelling, hartfunctie of kracht van mensen die wiet gebruiken en mensen die dat niet doen. Ze vergeleken vrouwelijke atleten die al lange tijd cannabis gebruikten en atleten die dat niet waren, en de enige verandering leek te zijn dat cannabisgebruikers minder sterk waren, maar dat ze wel een beter uithoudingsvermogen hadden.

Dat zou goed nieuws kunnen zijn voor langeafstandsrenners zoals Felix, die pas sinds kort wiet aan zijn routine heeft toegevoegd, toen hij van baan veranderde en niet langer drugstesten hoefde te nemen. “Ik ben me er bewust van wanneer, hoe en hoeveel ik rook, maar ik heb geen verschil in mijn fitheid gemerkt sinds ik ermee ben begonnen,” zegt hij. “Ik ben er ook minder door gaan drinken, wat ook een pluspunt is.”

Christian Cheung, een onderzoeker bij het Human Performance and Health Research Laboratory aan de Universiteit van Guelph die zich specialiseert in cannabisgebruik, denkt echter dat de wetenschap nog lang niet vastgesteld is. “Op dit moment is er nog maar weinig onderzoek over of cannabis op de lange termijn invloed heeft op je sportieve prestaties,” vertelt Cheung aan VICE. “De paar onderzoeken die zijn gedaan suggereren dat cannabis sportprestaties op de lange termijn niet beïnvloedt, maar, dat gezegd hebbende, dat is geen doorslaggevend bewijs.”

High worden en fit blijven werkt ook niet voor iedereen.

“Toen ik voor m’n werk veel ging fietsen en veel ademwerk en training ging doen, merkte ik dat ik kortademig was, dus uiteindelijk ben ik gestopt met sigaretten en wiet roken,” zegt Carlotta Artuso, oprichter van Carlotta PR en een beoefenaar van reiki. Ze zegt dat haar ademhaling beter voelde nadat ze was gestopt – hoewel dat ook aan veranderingen in haar fitnessroutine te danken zou kunnen zijn, aangezien ze veel mensen kent “die wiet roken en zich prima voelen”. Tegenwoordig sluit ze haar dag af met een druppel huisgemaakte cbd-tinctuur (gemaakt van cannabis en alcohol): “Het heeft enorm geholpen met spierherstel en een goeie nachtrust.”

Wiet en herstel na een workout

Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar of een joint ooit een proteïneshake zou kunnen vervangen om na een squatsessie je spieren te helpen herstellen, is de voornaamste reden dat fervente sporters (die vaak in gaan!-gaan!-gaan!-modus zitten) blowen dat wiet ze helpt ontspannen en herstellen: 77 procent van de actieve mensen die cannabis gebruiken melden dat het hun performance positief heeft beïnvloed, met verbeterde focus, energie, ontspanning en herstel.

Personal trainer en ex-Olympiër Ava zegt dat wiet “het enige is wat ik gewoon niet kan opgeven”. Omdat ze in het Midden-Oosten als atleet is opgegroeid kwam ze pas tijdens haar laatste jaar aan de universiteit in het VK in aanraking met blowen.

“Ik ben begonnen met blowen nadat ik was gestopt met sporten en een breakup had gehad,” vertelt Ava aan VICE. Nu ze een personal trainer is zijn wietsnoepjes onderdeel van haar avondritueel geworden, zodat ze na een lange en intense werkdag kan ontspannen. “Het helpt ook met mijn eetlust, omdat ik moeite heb om zoveel te eten zoals nodig is voor hoeveel ik sport,” zegt ze. “Ik zou nooit zeggen dat blowen gezond voor je is, maar ik heb onderzocht hoe wiet mijn training en spiergroei beïnvloedt, en er lijken geen negatieve effecten te zijn.”

Cbd, een grote component van wiet, heeft de fitnessindustrie de laatste jaren in zijn greep genomen. Merken zoals PureSport richten zich nu op de gereguleerde en doodvermoeide fitnessfanaten met producten die ontworpen zijn om te helpen bij het slapen en tegen pijn, ontsteking en immuniteit, maar die ook erkend zijn door de World Anti-Doping Agency. Maar als cbd zo goed werkt, heeft het consumeren van thc (oftewel daadwerkelijke wiet) dan nog wel zin?

“Cannabis bestaat uit meer dan 120 cannabinoïden, niet alleen thc en cbd,” zegt Mags Houston, hoofd van projecten en communicatie bij het drugsadvies-committee Drugs Science. “En we zijn nog maar net begonnen met kijken naar de voordelen van de plant als geheel en hoe het de gezondheid kan ondersteunen, vooral vanwege het stigma, de wet en de verhalen rondom drugs.”

Drugs Science werkt aan het verifiëren van echt bewijs over de voordelen van medicinale marihuana voor mensen met gezondheidsaandoeningen. “We meten angst, depressie en slaap, en we zien significante verbeteringen na slechts drie maanden van cannabisgebruik,” gaat Houston verder. “Mensen functioneren over het algemeen beter door de dag heen als ze meer hebben geslapen, en dat gaat over patiënten die klachten hebben.”

Stel je dan eens voor wat de impact zou kunnen zijn voor atleten of sportschoolgangers, waar die ene extra procent alles kan uitmaken voor hun carrière of reputatie.

Hoewel bepaald onderzoek – zoals Felix opmerkte – aantoont dat wiet de REM-slaap kan beïnvloeden, is uit onderzoek van Drugs Science gebleken dat gebruikers van medicinale wiet verbeterde slaap hadden. The Sleep Foundation merkt op dat bepaalde soorten wiet zoals indica en sativa de minste impact op slaapverstoringen zouden kunnen hebben, en dat het nuttig is om thc-pieken weg van je slaapuren te houden.

De kalmerende eigenschap van wiet lijkt algemeen geaccepteerd te zijn. Joints en wietsnoepjes zouden misschien zelfs sneller dan we denken een vast onderdeel van de ontspanningsrituelen van atleten kunnen worden. De NBA heeft aangekondigd dat ze spelers niet meer gaan testen voor marihuana, na jaren van disciplinaire maatregelen voor basketbalspelers en andere atleten die werden betrapt op wiet roken.

In 2021 werd de Amerikaanse sprinter Sha’Carri Richardson uitgesloten van meedoen aan de Olympische Spelen nadat ze positief had getest op cannabis. Haar uitsluiting riep vragen op over de gedachtegang achter het testen van atleten voor wiet, maar in 2022 bevestigde de World Anti-Doping Agency dat het op de lijst van verboden substanties zou blijven staan; niet omdat het (zoals steroïden) atletische vaardigheden zou verbeteren, maar omdat high zijn tijdens competities gevaarlijk zou kunnen zijn voor atleten.

Sporten wanneer je high bent

Het is onwaarschijnlijk dat iemand knetterstoned bij z’n Olympische race zou aankomen, maar hoe zou wiet een workout nou eigenlijk beïnvloeden? Volgens Schwarzenegger is het “fantastisch” om te trainen als je high bent, maar volgens Cheung is het niet waarschijnlijk dat je überhaupt de gym zult bereiken.

“Er moet nog meer onderzoek worden gedaan, maar uit het algemene onderzoek blijkt dat thc gebruiken voor het trainen ofwel geen effect heeft op sportieve performance, ofwel een vermindering ervan,” zegt hij.

“Patiënten worden juist intoleranter voor sportiviteit nadat ze cannabis hebben gebruikt,” legt Cheung uit, wat betekent dat je de gym hoogstwaarschijnlijk zult vermijden als je stoned bent.

Hoewel sommige mensen graag wiet gebruiken om zich meer verbonden te voelen met hun lichaam – iets wat zou kunnen helpen bij goed bewegen – is personal trainer Eleanor Heaton-Armstrong het ermee eens dat je wiet buiten de sportschool zou moeten houden.

“Ik zou echt nooit trainen terwijl ik high was,” zegt ze. “Je moet compleet gefocust zijn, zeker als je met gewichten werkt, en wiet kan je coördinatie en balans beïnvloeden.” Heaton-Armstrong houdt haar fitness en substanties als een “recreatieve drugsgebruiker” netjes gescheiden.



