Gaat AI echt alle schrijversfuncties vervangen?

“Ik heb vandaag letterlijk mijn grootste en beste klant verloren aan ChatGPT”, postte een Reddit-gebruiker met de naam Ashamed_Apricot6626 op de subreddit voor freelance schrijvers, waar hij beweerde dat hij door de tekstgenererende AI-tool zou gaan stoppen met schrijven en voedselbezorger ging worden. Het bericht ging viraal op Reddit en Twitter, en heeft ertoe geleid dat doemdenkers het einde van het beroep van contentschrijver hebben voorspeld.

Deze Reddit-gebruiker is slechts een van de vele freelance schrijvers op het forum die zich openlijk zorgen maken over de toekomst van hun beroep. Temidden van de voortdurende hype over AI-modellen die content genereren, duiken op de site berichten op waarin schrijvers zich zorgen maken over hun carrière wanneer AI-tools in slechts enkele minuten en tegen een fractie van de kosten alinea’s met een acceptabele tekst kunnen genereren.

Volgens sommige tekstschrijvers, content marketeers en freelance schrijvers is de oplossing om zichzelf opnieuw uit te vinden als “prompt engineers”, een term die is ontstaan als reactie op de opkomst van grote taalmodellen zoals ChatGPT. Maar is het een legitieme carrière of gewoon weer een kortstondige trend die meelift op de AI-hype?

Het idee van een “prompt engineer” ontstond als reactie op AI-tekst- en beeldgeneratoren, waarvan mensen merkten dat ze inhoud van hogere kwaliteit produceren wanneer gebruikers specifiek geformuleerde aanwijzingen gaven, in plaats van gewoon op natuurlijke wijze vragen te stellen. De titel beschrijft mensen die zogenaamd bedreven zijn in het selecteren van de juiste formulering zodat AI-tools de meest accurate en relevante antwoorden genereren. Sommige vacatures beweren nu dat ze tot wel 335.000 dollar betalen en eisen niet dat sollicitanten een technische achtergrond hebben – meerdere malen hoger dan het gemiddelde salaris van freelance copywriters in de Verenigde Staten, dat 55.238 dollar bedraagt.

De trend heeft ertoe geleid dat sommigen geloven dat er binnenkort meer vraag zal zijn naar snelle prompt engineers dan naar traditionele schrijvers. Toen freelance schrijver en Reddit-gebruiker “hornylittlegrandpa” de term “AI prompt engineer” toevoegde aan zijn Upwork-profiel, regelde hij naar eigen zeggen binnen een uur een sollicitatiegesprek. “Het was een echte eyeopener. Of je het nu leuk vindt of niet, ‘prompt engineer’ is momenteel een baan met veel mogelijkheden en weinig regels of voorschriften,” schreef de schrijver in een bericht. “Het is momenteel ook een vrij goedkope vaardigheid om te ontwikkelen.”

Een carrièresite genaamd Prompt Talent werd twee weken geleden opgericht en focust zich op het helpen van mensen bij het vinden van snelle engineering banen. Bedrijven waaronder Huawei Technologies, het in China gevestigde telecommunicatiebedrijf en grootste 5G-netwerkleverancier ter wereld, hebben vacatures op de site geplaatst.

“Deze snelle engineeringbanen worden extreem snel ingevuld. In de 2 weken dat het platform live is, is 30% van de vacatures die op Prompt Talent stonden gesloten,” vertelt de anonieme maker van de site aan Motherboard, en deelde een screenshot van het dashboard van de site.

Motherboard kon de juistheid van deze beweringen niet verifiëren en de maker weigerde zich te identificeren toen hij werd benaderd voor commentaar.

“Dit is een wakeup call voor advocaten, accountants, consultants etc (lees dit om voorop te blijven lopen)”, twitterde Greg Isenberg, medeoprichter van het productontwerpbureau Late Checkout, nadat hij beweerde dat zijn vriendin zojuist haar baan als copywriter was kwijtgeraakt. Hierop volgde Isenbergs advies aan mensen om hun vaardigheden opnieuw uit te vinden om ze AI-proof te maken, hun carrière in een nieuwe richting te sturen en AI te omarmen als een samenwerkingsinstrument.

Dit soort berichten op sociale media en nieuwssites hebben bijgedragen aan de AI-paniek, waardoor sommige schrijvers zeggen dat ze hun carrière verleggen om AI erbij te betrekken en op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden als prompt engineer. Motherboard sprak met een aantal mensen die werken als professionele schrijvers die zich zorgen maken dat hun carrière niet langer levensvatbaar is zonder de integratie van AI, en deze verschuiving omarmen.

Toen Peter Leshaw een Bloomberg-artikel zag waarin beweerd werd dat prompt engineer de nieuwste veelgevraagde, goedbetaalde baan is, veranderde hij onmiddellijk zijn titel van marketingstrateeg in prompt engineer. Hij vertelt Motherboard dat hij bij het lezen over de verantwoordelijkheden van de functie, besefte dat veel ervan vaardigheden waren die hij al in zijn dagelijks werk had gebruikt. Als marketingstrateeg schreef hij al meer dan tien jaar zijn eigen strategie en werkte hij samen met contentschrijvers om relevante marketingcopy te schrijven, maar sinds januari gebruikt hij GPT-4 om prompts te genereren voor zijn digitale marketingwerk, waaronder SEO en het schrijven van content.

“Als de copy uniek is, als de copy authentiek is, als het zijn doel dient en zijn plaats op het internet die niemand anders heeft, waarom zou je het dan niet gebruiken?” vertelde Leshaw aan Motherboard. Omdat hij als prompt engineer contextbewuste prompts kan verfijnen en invoeren die de SEO-strategie weerspiegelen en gericht zijn op specifieke doelgroepen, zegt hij dat zijn content origineel is en voldoet aan zijn normen.

Leshaw zei dat het gebruik van AI hem helpt veel efficiënter te zijn in zijn workflow en het hem daardoor meer tijd geeft om het aantal projecten waaraan hij kan werken te maximaliseren. “Iets dat me acht uur zou hebben gekost inclusief het onderzoek doen en de bulletpoints formuleren, kan ik gewoon letterlijk in een uur doen en dan vraag ik ChatGPT om er een blogpost over te schrijven, het te promoten, en dan kan ik alles op mijn site zetten, en nu heb ik een nieuwe cursus die ik zelfs kan trainen,” zei hij.

Net als Leshaw werd Anna Bernstein aangetrokken tot de functie prompt engineer door de belofte van groei en consistentie, die bij freelance schrijven vaak ontbreekt. Bernstein, een prompt engineer bij een startup genaamd Copy.ai, heeft meer ervaring dan de meeste van haar collega’s; ze zit nu meer dan anderhalf jaar in de rol en begon op GPT-3, in tegenstelling tot de nieuwste modellen van GPT-3.5 en 4. Bernstein was ooit freelance historisch onderzoeksassistent en copywriter, maar voelde dat ze niet gebouwd was voor de stress van freelancen en het regelmatig moeten vinden van nieuwe opdrachten. Ze vertelde Motherboard dat de start van haar baan als prompt engineer veel meer financiële stabiliteit heeft gebracht.

Bernstein is het ermee eens dat de meeste prompt engineering voor schrijven geen technische achtergrond vereist, maar juist de vaardigheden van een sterke schrijver. “Goede prompt engineering vereist vooral een obsessieve relatie met taal. Het vereist zowel schrijversintuïtie als een intens analytische benadering van wat je doet, tegelijkertijd toegepast. Het vereist ook creativiteit – je moet sprongen kunnen maken en buiten de kaders kunnen denken, vooral als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe strategieën en vormen van prompts,” vertelde Bernstein aan Motherboard. “Tegelijkertijd moet je ook het soort persoon zijn dat bereid is om obsessief variaties van hetzelfde steeds opnieuw te proberen om te zien of je het goed kunt krijgen.”

Bernstein zei dat de baan haar in staat stelt te leren terwijl ze bezig is, door nieuwe strategieën te formuleren in plaats van te vertrouwen op een statische strategie. “Wat veel nuttiger is voor mij en mijn werkgevers is het feitelijke onderzoeks- en ontwikkelingsaspect – in staat zijn te innoveren, mee te gaan met nieuwe modellen, nieuwe oplossingen en mechanismen te bedenken, en nieuwe mogelijkheden van deze technologie te ontdekken,” voegde ze eraan toe.

Todd Norem, freelance creatief directeur en copywriter, werd aangetrokken tot AI prompt engineering nadat hij zag dat veel mensen met een soortgelijke achtergrond als hij dezelfde overstap aan het verkennen waren.

Net als Bernstein ziet hij een prompt engineer meer als een expert in het aanpassen aan het nieuwste grote taalmodel en het maximaliseren van het potentieel daarvan, dan als een statische set harde vaardigheden. “Ik ben op mijn best als ik leer. En ik kan geen opwindender ding bedenken om mee bezig te zijn. Ik zie AI als een enorm instrument dat voortdurend verandert. Ik wil ervan op de hoogte blijven,” vertelde hij aan Motherboard. “Ik denk dat je een diep nieuwsgierig persoon moet zijn om hierin te slagen. Voor mij is het fascinerend dat deze technologie bestaat, en om succesvol te zijn moet je begrijpen hoe het leert en aanwijzingen verwerkt.”

Norem denkt dat als hij prompt engineering kan beheersen en integreren in zijn werk als schrijver, hij zich meer zal kunnen onderscheiden en meer zekerheid in zijn baan zal brengen. “De reclame-industrie is berucht om ontslagen en korte dienstverbanden bij verschillende bedrijven. Ik denk wel dat er meer stabiliteit zal zijn omdat je een onbekend gebied betreedt. Je wordt gedwongen om te leren en de technologie bij te houden,” zei hij. “Degenen die AI omarmen zullen slagen en de inkomsten zullen volgen.”

John Benedict, een freelance creatief directeur en copywriter, zei dat hij “Prompt Engineer” onmiddellijk aan zijn LinkedIn toevoegde na het lezen van hetzelfde artikel als Leshaw, waarvan de kop beweerde dat deze rol tot 335.000 dollar per jaar kon verdienen.

Benedict benadrukte dat de rol nog steeds zeer veel menselijke creativiteit vereist en zegt dat zijn vroegere vaardigheden en ervaring als schrijver nog steeds worden gewaardeerd en toegepast tijdens het gebruik van AI, in plaats van dat ze vervangen worden. “Prompt Engineering is, voor zover ik kan vertellen, ontdaan van de API-specificaties en welke best practices zich vandaag de dag ook hebben ontwikkeld, creatieve directie, maar met kunstmatige junior creatieve teams,” zei hij. “Dus menselijke creatieven, hoewel duur in tijd en geld, zijn nog steeds uitsluitend in het bezit van de enige vaardigheid die telt: goede kwaliteit herkennen als je het ziet.”

Niet elke schrijver ziet echter de waarde in van ‘prompt engineer’ op hun cv zetten. David Morelo, een contentschrijver en copywriter, denkt dat AI ongetwijfeld de vraag naar traditioneel menselijk contentschrijven zal doen afnemen. Morelo ziet echter dat AI alomtegenwoordig wordt, als onderdeel van veel toepassingen die schrijvers al gebruiken, en dat iedereen geacht moet worden AI te gebruiken als hulpmiddel om concurrerend te blijven.

“Schrijvers adverteren niet dat ze een computer kunnen gebruiken – dat is gewoon een gegeven. Zodra AI is opgenomen in Word en elke andere toepassing die je kunt verzinnen, zal het gebruik ervan geaccepteerd en verwacht worden”, aldus Morelo. “Contentschrijvers die besluiten zichzelf ‘prompt engineers’ te noemen, zullen negatief opvallen omdat verwacht zal worden dat hun content 100% AI-gegenereerd is.”

Morelo, die voornamelijk aan ghostwriting doet, wil prioriteit gaan geven aan bylined werk en meer gewicht achter zijn naam zetten om op te vallen tijdens deze AI-schrijfrevolutie. “Het idee is dat de SEO-gerichte klanten waarvoor ik doorgaans schrijf, steeds meer op zoek zullen zijn naar gevestigde schrijvers met relevante branche-ervaring en expertise om te voldoen aan de nieuwe E-E-A-T-vereisten van Google,” zei hij, verwijzend naar de methode van het bedrijf om zijn zoekrankingsysteem te evalueren. “Daarnaast leg ik nu meer nadruk op mijn vaardigheden op het gebied van webdevelopment en contentstrategie, en probeer ik aan te tonen dat ik de productie van content van begin tot eind aankan.”

Wat veel schrijvers nog banger maakt, is dat prompt engineering waarschijnlijk slechts een tijdelijke oplossing is. Morelo heeft al besloten dat als hij niet langer voor zijn klanten kan schrijven, hij Engels als tweede taal zal onderwijzen, iets waarin hij zijn diploma heeft behaald.

AI-onderzoekers verzetten zich ook tegen de huidige hype rond deze rol, en velen geloven dat het niet iets is dat ze op lange termijn kunnen blijven doen. Ethan Mollick, een professor aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania, tweette dat naarmate AI geavanceerder wordt, het gemakkelijker zal worden om hen ertoe aan te zetten inhoud van hoge kwaliteit te produceren.

“Ik denk absoluut dat er te veel hype is rond de mate waarin AI mensen zal vervangen – op geen enkele manier zullen prompt engineers menselijke schrijvers of dichters vervangen, want taalmodellen hebben niet alle creativiteit en diepgang die mensen hebben,” vertelde Sasha Luccioni, een AI-onderzoeker bij HuggingFace aan Motherboard.

En hoewel het waar is dat AI en automatisering al voor grote verschuivingen op de arbeidsmarkt zorgen, merkt Luccioni op dat het in het belang van de bedrijven die deze modellen maken is dat mensen geloven dat ze hele delen van de arbeidsmarkt volledig zullen vervangen.

“Ik zou zeggen dat kunstenaars en auteurs deze hulpmiddelen kunnen leren gebruiken om hen te helpen bij de saaie stukken van hun werk – scènes beschrijven of beschrijvingen genereren – maar ze moeten ze niet zien als een bedreiging voor hun talent,” voegt Luccioni eraan toe. “En natuurlijk zullen de mensen die deze modellen maken het tegenovergestelde beweren (kijk maar naar het recente werk van Open AI), maar ik beschouw dat meer als marketing om mensen over te halen hun product te gebruiken, dan als echte schattingen van de arbeidsimpact van AI-modellen.”