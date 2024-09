Gabbergifjes van de Thunderdome Die Hard Day

Hoe hard gaat hardcore anno 2016? Afgelopen zaterdag vond de Thunderdome Die Hard Day plaats in de ramuitverkochte Warehouse Elementenstraat. De deuren gingen keurig om twee uur ’s middags open en de laatste plaat werd al rond zeven uur ’s avonds afgezet, maar dat hield de meeste mensen niet tegen om ouderwets kapot te gaan. Er stond een keur aan hardcorehelden geprogrammeerd: Buzz Fuzz, Dano en Gizmo, maar ook Thunderdome-geestesvaders Duncan Stutterheim en Irfan van Ewijk werden het podium op gesleurd terwijl oude rotten zich rot stonden te hakken. Maar goed: er is ook een jonge generatie die gabber nu voor het eerst ontdekt en in de Elementenstraat de ouderwetse Thunderdome-sfeer kwam proeven. Of een tatoeage van The Wizard liet zetten. We stuurden fotograaf Lotte Dale erop af om de sfeer in gifjes te vatten, en ze zag dat je wel op honderd verschillende manieren kunt hakken: met een brede glimlach heen en weer zwierend, naar binnen gekeerd en een beetje slonzig of ingespannen met een peuk op de lip geplakt en de armen in de lucht. Bekijk hieronder de gifjes.