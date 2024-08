Gabrielle bedacht een app waardoor vrouwen zich veiliger kunnen voelen op straat

Sinds de plotselinge vermissing en dood van drie meisjes – Romy Nieuwburg, Savannah Dekker en Anne Faber –, en het nieuws over een belager die in het Vondelpark minstens acht vrouwen lastigviel, kijk ik net wat vaker om me heen als ik alleen over straat loop.

Mijn telefoon is op die momenten een echte vriend. Als ik ‘s nachts alleen naar huis moet fietsen, doe ik namelijk alsof ik iemand bel die perfect op de hoogte is van mijn locatie, zodat iedere engerd met kwade bedoelingen het wel uit zijn hoofd laat mij lastig te vallen.

Videos by VICE

Communicatiestudent Gabrielle Claushuis (23) had hetzelfde gevoel en bedacht MyGappie, een app waarmee vrouwen een hele contactenlijst tegelijkertijd kunnen bellen, totdat iemand opneemt. Ze probeert nu via crowdfunding haar app te realiseren. We spraken Gabrielle over MyGappie, neptelefoontjes, en het “temmen van mannen”.

Broadly: Hoi Gabrielle, hoe gaat het met je?

Gabrielle: Goed, zeker sinds het balletje over mijn app is gaan rollen. Ik krijg veel lieve en positieve reacties. Heel fijn is dat, want het is best lastig om zoiets op te starten.

Je hebt de app MyGappie genoemd: beschouw je je telefoon als een vriend?

De naam staat voor een combinatie van drie dingen: je gappies zijn natuurlijk je vrienden, ik word zelf ‘Gab’ genoemd, en het woord ‘app’ zit erin verstopt. Het heeft iets gezelligs, een positieve lading. Dat vond ik het belangrijkste, dat het niet lijkt alsof vrouwen die deze app gebruiken zielig of zwak zijn, maar juist het tegenovergestelde. Ik had eerst de naam ‘FollowMe’ bedacht, waarbij je vrienden je kunnen volgen via navigatie. Maar daar zit een hele negatieve lading aan, alsof er gezegd wordt: volg mij want ik ben bang. Gappie maakt het laagdrempelig en vriendelijk.

Hoe kwam je op het idee voor deze app?

Ik voel me de laatste tijd regelmatig onveilig als ik ‘s nachts alleen over straat fiets. Dan bel ik wel eens familie of vrienden, maar dat kost heel veel tijd. Eerst moet je iemand zoeken in je contactenlijst, opbellen en hopen dat hij of zij de telefoon opneemt. Als dat niet gebeurt moet je weer iemand anders proberen, en zo blijf je bezig. Ik vond dat echt te lang duren. Ik wil in één keer tien mensen kunnen bellen, zodat ik zeker weet dat iemand opneemt. Dat kan dus met deze app.

Als ik me onveilig voel en jouw app wil gebruiken, hoe doe ik dat?

Eerst maak je een contactenlijst met de telefoonnummers van jouw gappies toe. Zodra je je onveilig voelt, kan je met één druk op de knop al je gappies tegelijkertijd bellen. Zodra iemand opneemt stoppen de oproepen naar alle andere mensen en ontvangen ze een melding dat een andere gappie al heeft opgenomen.

Lees hier nog meer verhalen over de straatintimidatie waarmee vrouwen in Nederland te maken krijgen

Er is ook een functie waarbij je van tevoren je route kan invoeren in een kaart waarop jij zelf ook op verschijnt, bijvoorbeeld als pijltje. Jouw gappies kunnen deze kaart met jou en je route van A naar B zien, en ze kunnen je volgen. Zodra je op je bestemming bent aangekomen, verdwijnt de route en ben je niet meer zichtbaar. Maar dit is echt een nevenfunctie, de kern van de app gaat over het bellen.

Voel je je vaak onveilig op straat?

Ik krijg minimaal één keer per week te maken met straatintimidatie, en ik ben er helemaal klaar mee. Mannen achtervolgen me als ik op de fiets zit, gaan naast me fietsen of juist expres heel langzaam voor me, waardoor ik ze moet inhalen. Een paar maanden geleden stond ik met mijn fiets te wachten voor een stoplicht. Op het zebrapad tegenover me stak een man over, maar in plaats van gewoon rechtdoor te lopen, liep hij naar me toe en begon allerlei vieze opmerkingen te maken. Een jongen naast me hielp me en zei tegen de man dat hij me met rust moest laten. Ondertussen wenste ik vurig dat het groen zou worden en toen het dat werd, bedankte ik de jongen en fietste ik heel hard weg. Op dat soort momenten wil ik gewoon heel graag iemand kunnen bellen.

Denk je dat bellen met iemand genoeg helpt tegen straatintimidatie?

Ik denk het wel. Ik heb zelf meegemaakt dat mannen stoppen met roepen als je aan de telefoon bent – ook al doe ik vaak alsof. Het geeft sowieso een veiliger gevoel, zeker wanneer je heel overdreven hard praat over waar je je op dat moment bevindt. Ik denk dat bellen zeker afschrikkend werkt voor mensen die iets met jou van plan zijn.

Moeten we in plaats van een app voor vrouwen niet het gedrag van mannen aanpakken?

Het temmen van mannen is een lang en moeilijk proces, ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ik heb ook heel weinig invloed op het gedrag van die mannen, en het is niet makkelijk om iets te bedenken waardoor ze dat niet meer zouden doen. De app is gewoon ontstaan vanuit mijn eigen gevoel van onveiligheid. Vriendinnen van mij zeggen dat ze het gevoel ook hebben, en vanuit daar ben ik erover gaan nadenken en heb ik een oplossing bedacht.

Wat is er nog nodig om deze app te realiseren?

Minstens 30.000 euro, begrijp ik van de ervaringsdeskundigen die ik hierover heb gesproken. De app is nu nog niet gemaakt, en het geld hoop ik door middel van een crowdfundingactie te verzamelen. Daarnaast ben ik bezig met naamsbekendheid creëren, zodat meer mensen van deze app weten en ik investeerders kan laten zien dat het een groot probleem is. Veel vrouwen hebben hier last van, dus er is behoefte aan een app zoals MyGappie.

Wanneer hoop je de app daadwerkelijk op je telefoon te kunnen zetten?

Door de crowdfunding hoop ik genoeg investeerders te krijgen, en ik hoop dat als ik het geld eenmaal bij elkaar heb, ik de app binnen een jaar kan lanceren.