Game of Thrones-actrice Gwendoline Christie schittert in een experimentele modevideo

Gwendoline Christie, ook wel bekend als Brienne of Tarth van Game of Thrones, steelt de show in de nieuwe modevideo The Dress, gemaakt door de grafisch vormgevers van het Franse productiebedrijf Saint Louis.

De korte film opent met een panoramabeeld van een donkere, rotsachtige planeet. Eigenlijk is het een soort dorre, buitenaardse woestijn met bergketens die lijken op reusachtige stapels houtskool. We zoomen in en zien een netwerk van knopen en draden die langzaam beginnen te kronkelen, verder groeien en uiteindelijk een askleurig pak vormen van gewichtsloze tentakels.

Dan beginnen we de contouren te zien van een lichaam, dat in foetushouding op de grond ligt. De blote huid van Christie onthult zich geleidelijk, terwijl ze uit haar cocon tevoorschijn komt. Als ze gaat staan, verweeft haar huid zich met het organisch materiaal op de grond. Zo raakt ze verstrikt in een net van stevige wortels, alsof ze een soort onkruid is dat uit de grond wordt getrokken.

Uiteindelijk versmelten de wortels zich tot een stijlvolle jurk. Terwijl Christie worstelt, blijft het materiaal haar verteren, totdat ze voorgoed haar menselijke vorm verliest en transformeert in een slanke zwarte vogel.

Mocht je hieronder slechts een vervelende boodschap over ‘privacy settings’ krijgen, dan staat de video hier.

Voor meer werk van Saint-Louis, kun je terecht op hun website.