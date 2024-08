Game of Thrones-fan Big Narstie ging een weekendje larpen

Ik voel me al dagen verschrikkelijk. Ik slaap slecht en word om de twee uur koortsig en badend in het zweet wakker. Op werk kan ik me amper concentreren en ik krijg geen hap door mijn strot. Ugh, wat is het leven toch een kleine kernramp soms. Nee, ik ben niet aan het afkicken van een flinke heroïneverslaving. Ik crepeer om het feit dat ik de komende twee jaar niet aan mijn wekelijkse dosis Game of Thrones kan komen.

Ik weet niet wat ik met deze gevoelens aan moet en ik ben niet de enige. Big Narstie is namelijk ook een diehard fan van de serie, en om de leegte te vullen heeft hij besloten om te gaan larpen in het Schubbekutteveen van Engeland. Als je wordt omringd door zwaarden en mensen die gek praten is het gemis blijkbaar wat minder. Bekijk de video hierboven.