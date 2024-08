Gamers zijn verslaafd aan de loot boxes die ze zo haten

Star Wars Battlefront II komt pas in november uit, maar ontwikkelaar Electronic Arts gaf fans de mogelijkheid om afgelopen weekend gratis de bèta te spelen. Duizenden spelers bestormden de troonkamer van Naboo, vlogen met de X-Wing van Poe Dameron en jaagden op rebellen als Boba Fett. De meesten hadden een goede tijd, maar er waren sommige fans die zich ergerden aan de afhankelijkheid van loot boxes.

Loot boxes bevatten beloningen die het spel iets veranderen en in sommige gevallen spelers een beetje overwicht geven op andere spelers. Soms bevatten de boxes alleen kekke nieuwe pakjes om aan te trekken, maar steeds vaker bevatten ze items die de manier waarop het spel loopt veranderen. Op het moment van schrijven gaan de top drie forumdiscussies in de Star Wars Battlefront-subreddit en de top vijf discussies in de subreddit /r/games over fans die van boos zijn over de aanwezigheid van loot boxes in een spel dat 65 euro kost. Ze zijn boos omdat – als de bèta een goede indicatie is – het progressiesysteem van Battlefront II volledig gekoppeld is aan de loot box-economie.

Het is het zoveelste voorbeeld in een lange lijst van hoe grote gamestudio’s loot boxes gebruiken om extra geld uit hun klanten te persen. Forza 7, Lord of the Rings: Shadow of War en Assissin’s Creed: Origins kwamen afgelopen week allemaal in het nieuws, omdat de ontwikkelaar meers geld willen verdienden met loot boxes in een game van 65 euro. Nog erger, sommige anti-loot box-extremisten proberen het voor andere spelers te verpesten door spoilers weg te geven, in hun poging om de verkoop te doen dalen.

Afgaande op de bèta heeft Battlefront II de voortgang volledig gebonden aan de loot boxes. Net als in eerdere games verdienen spelers wapens en mods door te spelen, maar nu krijgen spelers credits voor de aankoop van loot boxes na elke match, waardoor ze het risico lopen dat ze geen waardevolle items krijgen als ze niet meedoen met de loot box-race.

De hoeveelheid credits lijkt niet gebonden te zijn aan hoe goed je speelt. Toen ik afgelopen weekend met mijn vrienden speelde, hadden zij soms dubbel of zelfs drie keer zoveel punten als ik, maar kregen we toch allemaal dezelfde hoeveelheid credits aan het einde van de match.

Of de loot boxes nou een euro of honderd euro kosten – het maakt niet uit. Het is het principe dat gamers op Reddit en youtubers als Angry Joe en TotalBiscuit kwaad maakt: EA heeft een nieuw model ontworpen om zoveel mogelijk geld uit de zakken van spelers te kloppen door middel van microtransacties.

Dit is een boze discussie die de media, gamers en game-ontwikkelaars al meer dan tien jaar hebben, maar sommige nieuwtjes hebben deze discussie weer doen oplaaien.

De populaire racegame Forza 7 maakte fans woedend toen de VIP-service, die 20 euro kost, veel minder zou gaan opleveren. De spelers werden zo boos dat ontwikkelaar Turn 10 het gaat veranderen en de VIP-fans vier auto’s en een miljoen credits aanbiedt als excuses.

Lord of the Rings: Shadow of War is een andere grote game die deze week uitkomt met een prijskaartje van 60 euro en een ingebouwde microtransactie-economie. Spelers kunnen een paar euro’s extra betalen voor boxes van zeldzame orcs en andere legendarische loot. De vroege recensies van het spel zijn voornamelijk positief, maar wijzen erop dat het einde van het spel een 20-uur durende sleur is, waardoor spelers worden aangemoedigd om echt geld te betalen voor de bovengenoemde loot boxes.

De situatie met Shadow of War hebben sommige spelers zo woedend gemaakt dat ze het spel voor anderen proberen te verpesten om een punt te bewijzen. Anti-loot-box-extremisten plaatsen spoilers in de subreddit /r/shadowofmordor en moedigen iedereen aan om het spel niet te kopen. De Steam-forums bereiden zich voor op de vele negatieve recensies van het spel en de facebookpagina staat bomvol berichten van fans die boos zijn over microtransacties.

“Het gaat er nu om of we wel of niet bereid zijn om dergelijke dingen in onze games te accepteren,” zegt TotalBiscuit in zijn video over de loot boxes van Battlefront II. “Helaas denk ik dat we het wel zullen accepteren.”

Zullen TotalBiscuit en de wraakzuchtige redditors de groeiende afhankelijkheid van de game-industrie op loot boxes fundamenteel kunnen veranderen? Ik betwijfel het. Deze discussie duurt al meer dan tien jaar omdat – ondanks een klein aantal spelers dat boos is om de loot boxes – het meer uitmaakt wat de spelers doen dan wat ze zeggen. En wat de spelers doen is loot boxes kopen. Gamers kopen zoveel loot boxes dat bedrijven een boel geld verdienen dat ze anders niet hadden gehad.

Activision verdiende 3 miljard euro in 2016 door de verkoop van zulke items. “Wij zijn een leider op het gebied van extra digitale content voor games, waardoor de winstgevendheid van dit bedrijf echt omhoog schiet,” zegt Blake Jorgenson, de CFO van EA tijdens een investeerderconferentie in 2016. “Per jaar verdienen we 1,1 miljard dollar met extra content.”

Het was een slechte week voor loot boxes, maar ze zullen niet verdwijnen zolang deze bedrijven er deze hoeveelheden geld mee verdienen.