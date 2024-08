Hieperdefuckingpiep: Garage Noord is één jaar oud

Eerste verjaardagen zijn onlosmakelijk verbonden aan de geur van zure melkkots, een kakofonie van jankende baby’s en het overdonderende chagrijn van vermoeide dertigers. Het is een ongewenste sociale gelegenheid rechtstreeks afkomstig uit een horrorfilm. Boffen wij even dat Garage Noord helemaal geen mensenkind is, maar slechts een van de leukste nieuwe plekken van de hoofdstad. Althans, nieuw, één heel jaar oud dus – op de kop af.



Dat dit hierperdefuckingpiep gevierd moet worden is vanzelfsprekend, en het hele weekend is daar gelukkig tijd en meer dan genoeg ruimte voor. We spraken eerder deze week al met Bram Owusu en Daan Alvering – programmeurs van de club – en omdat er garantie kon worden gegeven op het ontbreken van krijsende koters en ranzige slagroomtaarten stuurden we Lotte Dale gisteren langs om de opening van dit verjaardagsfeest, met onder anderen The Kaak en Latin Lovers, vast te leggen.