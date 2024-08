Deze gast at een jaar alleen maar eten dat over de datum was en ging niet dood

Toen ik klein was kocht mijn vader een keer een gigantische zak merkloze ontbijtgranen in plaats van mijn favoriete merk cornflakes. Dat deed-ie om me een les over consumentisme te leren, of iets over misleidende reclames van voedselmerken, of misschien een ander, vergelijkbaar moeilijk te bevatten concept voor een achtjarige. Hij wachtte tot ik een doos cornflakes had leeggegeten, en vulde deze toen stiekem met het goedkopere merk. Ik had het natuurlijk gelijk door, en kan me nog goed herinneren dat we er knallende ruzie over hebben gehad. Uiteindelijk heeft hij bij zijn volgende boodschappenrondje gewoon weer mijn vaste merk cornflakes gehaald.

Een vader uit Maryland, Scott Nash, probeert zijn familie ook iets over consumentisme te leren, maar hij gebruikt daar geen goedkope cornflakes voor. In plaats daarvan probeert hij iedereen ervan te overtuigen dat je vlees, zuivel en tortilla’s die over datum zijn nog prima kunt eten.

Nash, een van de oprichters van biologische supermarkt MOM’s Organic Market, vertelde aan nieuwssite WTOP dat we te veel eten weggooien vanwege de uiterste verkoopdatum of ‘tenminste houdbaar tot’-stempels die op bijna alles wat we kopen zitten. “Soms is eten beurs, dan snap ik dat je het weggooit, en soms gaan dingen ook echt rotten. Maar heel veel, eigenlijk het meeste, van ons eten wordt weggegooid en verspild door zo’n volstrekt willekeurige en verwarrende datum,” zegt Nash. “Het is erg vaag. Wat betekent een ‘houdbaarheidsdatum’ precies? Er is ‘tenminste houdbaar tot,’ er zijn ‘te gebruiken tot’-data. Ik denk dat er veel verwarring ontstaat doordat deze termen zo willekeurig gebruikt worden.”

Om zijn punt te bewijzen probeerde Nash een jaar lang om niet bang te zijn voor eten dat ‘over datum’ of ‘niet meer houdbaar’ was. En hij leeft nog. “Ik heb tortilla’s gegeten die een jaar over datum waren. Sommige vleesproducten die ik at waren zeker al een paar weken over datum. Ik at slagroom en yoghurt die al maanden over datum waren.”

In een post op zijn blog, Scott’s Compost Heap, legt Nash uit dat zijn experiment begon toen hij een oud pak melk achterin zijn koelkast vond. Ondanks dat het zes maanden over datum was maakte hij er een smoothie mee en, nogmaals, overleefde het. Het leidde tot veel meer experimenten met eten dat, laten we eerlijk zijn, de meeste van ons zouden wegkieperen, zoals boter waar hij de schimmel vanaf moest schrapen (Theresa May knikt goedkeurend) en romaine-sla die was teruggeroepen vanwege een uitbraak van de E. coli-bacterie.

Het ding is echter wel dat veel experts zijn bevindingen ondersteunen, voornamelijk over hoe houdbaarheidsdatums bijdragen aan voedselverspilling. Volgens onderzoek dat die eerder deze maand werd gepubliceerd bestaat er een bijna universeel onbegrip voor de data op onze verpakkingen, en bestaat er een sterke correlatie met de hoeveelheid voedsel die we weggooien. In deze studie vroegen wetenschappers 1029 volwassenen hoe vaak ze eten weggooiden en naar hun interpretatie van houdbaarheidsdata – en of ze denken dat de overheid deze data reguleert (nee, dat doen ze niet).

“De resultaten kwamen wel overeen met onze verwachtingen, maar het was wel interessant om het zo duidelijk in cijfers uitgedrukt te zien dat de respondenten die die houdbaarheidsdata als veiligheidsindicatie of overheidsregulering zagen, voor een heel groot deel overeen kwamen met de mensen die sneller eten weggooiden,” zegt Dr. Roni Neff, die het onderzoek leidde, tegen FoodIngredientsFirst. “Aangezien deze manier van denken erg wijdverspreid is, wijzen de resultaten van dit onderzoek er op dat er mogelijkerwijs een grote hoeveelheid eten onnodig wordt weggegooid.”

Dat is hetzelfde punt als Nash probeerde te maken, alleen was hij bereid om hele oude yoghurt te eten om het te illustreren. En het was niet in het onderzoek opgenomen, maar ik eet nog liever kip die over datum is dan die afschuwelijke goedkope cornflakes. Die zijn gewoon ranzig, ongeacht de datum op de verpakking.

