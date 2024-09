Dat jongentje van Stranger Things blijkt een verrassend goede zanger te zijn

De Netflix-serie Stranger Things heeft deze zomer het hart van iedereen gestolen en het is dan ook niet geheel verrassend dat we in 2017 een tweede seizoen krijgen. De teaser hiervan ziet er prima uit, maar dat is niet waar dit artikel over gaat. Het gaat over Gaten Matarazzo, de acteur die de tandloze Dustin speelt en gemakkelijk het beste personage van de serie is. Wat blijkt: Matarazzo is een geweldige zanger. Hij heeft een video op zijn Instagram geplaats waarin hij samen met zijn zus Chandelier van Sia covert, en het is ongelofelijk goed.

Dit verdient een klein onderzoek.

Videos by VICE

Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we de onschuld van deze jongen zo goed mogelijk moeten preserveren. We moeten onze vingers gekruist houden in de hoop dat we zijn zangstem veel zullen horen in seizoen twee. Stel je eens voor hoe je favoriete jaren tachtig-liedjes klinken in zijn stem. Ik moet er nu al een traantje om wegpinken.