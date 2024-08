Deze Belgische fotograaf bracht de hitsige sfeer van ‘Gay Haze’ in beeld

Sunday Afternoon is een reeks foto’s die Brahim (26), beter bekend als DJ Grover, nam op drie verschillende edities van Gay Haze. We hebben je al eens eerder getoond hoe heet het er op zo’n zondagmiddag aan toe gaat, en gezien de huidige situatie, vonden we het een goed idee om je nog eens te laten wegdromen en terugdenken aan die goede oude tijd. De tijd dat je wél nog buiten mocht voor iets anders dan boodschappen doen, niemand het had over ‘essentiële verplaatsingen’ of ‘social distancing’, en je mensen nog in het echt kon zien, niet op zo’n klein schermpje. Kortom: de tijd dat we elkaar nog mochten aanraken.

Brahim koos voor ervoor close-ups en details vast te leggen, om de nadruk te leggen op de lichamen die hij op Gay Haze tegenkwam: “Vaak snijd ik het hoofd uit het kader omdat ik de focus op de taal en esthetiek van het lichaam wil leggen,” vertelt hij. “De gespannen spieren, het zweet, de huid, het haar, enzovoort.” Zijn foto’s geven perfect het vrije en intense gevoel weer dat elk Gay Haze-feestje bij haar bezoekers teweeg brengt. En bij deze: hou allemaal nog even vol, we komen snel terug.

