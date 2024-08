Gebakken eieren met knoflookworst en room

Porties: 2

Voorbereidingstijd: 5 minuten

Totaal: 15 minuten

Ingrediënten

250 ml slagroom

4 grote eieren

Zeezout en versgemalen peper, naar smaak

160 gram van je favoriete kaas, in blokjes

1 gebakken knoflookworst (rookworst kan ook), in plakjes gesneden

Tabasco Mild

Stokbrood besmeerd met roomboter, om erbij te serveren

Bereidingswijze

1. Zet een middelgrote koekenpan op het fornuis, zet het vuur nog niet aan. Breek de eieren voorzichtig in de pan, je wil dat de dooiers heel blijven. Giet de slagroom erbij en breng op smaak met zout en peper. Roer de slagroom en het eiwit door elkaar met je vingertoppen. Doe dit niet te lomp, de dooiers mogen niet breken. Leg nu de blokjes kaas en de worst in het mengsel en sprenkel twee scheutjes Tabasco over de eieren.

2. Zet de pan op middelhoog vuur tot het mengsel begint te koken. Zorg dat de kaas smelt en zet het vuur dan laag. Doe een deksel op de pan en laat 5 minuten zachtjes inkoken tot het eiwit gestold is en de eidooiers nog zacht zijn. Serveer direct met het stokbrood en de roomboter.