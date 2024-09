Geborduurde memes die een feministische boodschap overbrengen

Misschien ietwat informeel, maar de meme is tegenwoordig de populairste manier om cultuur uit te wisselen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het uiten van onvrede, het paradoxale karakter van de hedendaagse cultuur aan de kaak stellen of mijmeren over de goede oude tijd. In een reeks geborduurde illustraties combineert kunstenaar Hannah Hill, ook bekend als Hanecdote, een eeuwenoude kunstvorm met de memecultuur om hedendaagse sociale kwesties onder handen te nemen.

In een van haar meest recentelijke kunstwerken gebruikte Hill de meme van de vuist van Arthur om haar punt te maken. Een geborduurde tekst boven de illustratie levert kritiek op mensen die denken dat borduren geen serieuze kunstvorm is omdat het ‘vrouwenwerk’ is. Hill vertelt aan The Creators Project dat ze deze meme koos omdat ze bijna altijd om deze meme kan lachen, hoe hij ook gebruikt wordt. “Ik zat in een sleur en wilde iets ironisch borduren dat ik snel kon afmaken vergeleken bij mijn grotere, meer gedetailleerde werken.”

Veel borduurders streven naar realisme, maar het werk van Hill is veel meer illustratief. De 21-jarige vertelt dat ze vier jaar geleden ging borduren. Naarmate ze er behendiger in werd, leerde ze ook meer over de geschiedenis van naaiwerk en hoe het niet op dezelfde manier werd gerespecteerd als schilderen en beeldhouwen, maar meer werd gezien als tijdverdrijf voor huisvrouwen. “Het is duidelijk dat dit een achterhaald stereotype is, maar ik put kracht uit het feit dat ik creatief kan zijn met een kunstvorm met veel geschiedenis,” vertelt ze aan The Creators Project.

