Gebraden kip met gegrilde lentegroente

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 1 uur 15 minuten

Benodigdheden

voor de kip:

1 kip van 1,5 kilo

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

3 knoflookteentjes, in dunne plakjes gesneden

½ bos tijm, fijngehakt

2 eetlepels olijfolie

1 bos radijsjes, bijgesneden en in vieren gedeeld; plus 2 radijsjes, in dunne plakjes gesneden

500 gram sugarsnaps, getrimd

2 kleine venkels, in partjes gesneden

voor de dressing:

2 knoflookteentjes, fijngehakt

2 citroenen, geperst

1 bos munt, fijngehakt

½ bos tijm, fijngehakt

1 sjalot, fijngehakt

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

olijfolie

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Kruid de kip overal, vanbinnen en vanbuiten, met zout en peper. Wrijf de knoflook en tijm eroverheen. Verhit de 2 eetlepels olijfolie in een kleine ovenvaste koekenpan. Voeg de kip toe en bak ongeveer 8 minuten, totdat hij overal goudbruin is. Keer waar nodig. Doe ‘m in de oven en braad ongeveer 35 minuten, totdat een thermometer in het dikste deel van de kip ongeveer 70 °C aangeeft. Haal de kip uit de oven, leg hem op een snijplank en laat hem 10 minuten rusten, voordat je begint met snijden.

2. Verhit ondertussen een grillpan. Leg de groenten met de overgebleven olijfolie, peper en het zout op de pan. Gril de groenten totdat ze geschroeid en enigszins zacht zijn. Draai ze daarbij waar nodig. 2 tot 3 minuten voor de sugarsnaps, 5 minuten voor de radijsjes en 12 tot 15 minuten voor de venkel. Leg de groenten daarna samen met de kip op een bord.

3. Voor de dressing gooi je alle ingrediënten samen in een middelgrote kom. Voeg olijfolie toe om het te verdunnen. Serveer met de kip en de groenten.

