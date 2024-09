Dag drie: gebruik overal waar het maar kan twee-factor-authenticatie

Dit artikel maakt deel uit van een reeks waarmee we onze lezers willen helpen hun digitale veiligheid te verbeteren. Doe hier mee aan Motherboards Veilig in Vijf Minuten.

Dag drie: zet twee-factor-authenticatie aan

Videos by VICE

Als je begint met je meest gevoelige en gebruikte account (alles waaraan een creditcardnummer is gekoppeld, zoals bol.com), log je in en controleer je of er een optie is om twee-factor-authenticatie in te schakelen (ook wel bekend als 2FA of authenticatie in twee stappen). Als dat zo is, stel het dan in. Elke keer als je opnieuw inlogt bij je account, krijg je een sms’je met een code of moet je een code uit een app invoeren. Dus als iemand bij jouw persoonlijke gegeven wil komen, moet-ie eerst achter je wachtwoord zien te komen, en ook nog eens je telefoon of app zien te ontfutselen. Stel dit voor zoveel mogelijk accounts in – je kunt op twofactorauth.org zien welke diensten 2FA aanbieden.



Waarom zou ik dit doen?

Zoals al in onze Motherboard-gids om nooit gehackt te worden staat: “Unieke, sterke wachtwoorden gebruiken is een geweldige eerste stap, maar zelfs deze kunnen gestolen worden.”

Volg Motherboard op Facebook en Twitter.