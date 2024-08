Gebrul, gezuip en souvenirs

Tussen 2016 en 2020 volgde Michael Roemers (36) Belgische underground rockgroepen tijdens hun tours van kleine venues naar donkere pubs. Onlangs zeiden enkele vrienden tegen hem dat hij ons moest contacteren. Dus, hier zijn enkele foto’s van zijn fotoreeks genaamd EMERGENCY EXIST! – zonder de “s”.

Het is de zomer van 2015 en de band Ilydaen is op tour in Tsjechië. Michael is mee op de trip. Het is al enkele jaren geleden sinds hij zijn studies geluidstechnieken in het IAD heeft afgemaakt en ondertussen is hij zijn fotografische vaardigheden aan het bijscherpen. Op een donderdagavond op het einde van Augustus, in Ostrava, deelde de band – origineel uit Liége – het podium van het Plan B Hardcore Cafe met “The K”. Ook deze band, met drummer Sigfried Burroughs, is afkomstig uit België. Enkele cocktails later die avond, besliste Michael om de man uit Gent te volgen op zijn muzikale avonturen. Daarvoor werd hij goed beloond met geweldige momenten om vast te leggen op beeld.

Videos by VICE

Sigfried Burroughs van The K. – Café Central, La Louvière

“Iets heel speciaals is dat ze, op het einde van het concert, hun drumset in het publiek plaatsen en daarmee het laatste nummer eindigen omringd door het volk. Hun concerten eindigen eigenlijk altijd in een zootje ongeregeld. Hun sound is best hard, ze haalden hun inspiratie bij 90’s rock en de zanger durft wel vaker naakt op het podium te staan.”

Michael volgde hen tijdens hun Europese tour, waarin ze hun album Burning Pattern Etiquette speelden. Ze overnachtten bij locals, leerden nieuwe mensen kennen, gingen drinken en deden het allemaal opnieuw de dag erna. “Ik heb nog nooit zoveel Jägerbombs gedronken. ‘Water is voor vissen’, zoals we wel vaker zeiden.”

In diezelfde periode was Sigfried ook al actief bezig met Jukwaa of Kapitan Korsakov aan Onmens, een band die hij had gestart met Kasper van Esbroeck en waarbij hij de zanger zou worden.

“Ik heb hun beste concert in een kraakpand in Leuven (De Vlovanzenma) kunnen fotograferen,” herinnert Michael zich. “Het was geweldig. We bedachten om een hele hoop droge blaadjes in de kelder te leggen. Het was een van die zeldzame momenten van pure vrije creatie. Iedereen was stoned en het concert was magistraal. Echt punk.”

Onmens – De Vlovanzenma, Louvain

“De titel van de serie was origineel It’s not only Rock’n’Roll, maar dat was ook al de naam van een tentoonstelling in Brussel waar rock artiesten hun kunst tentoonstellen. Zo had je er de kerel van Babyshambles, Pete Doherty, die in zijn eigen bloed had geschilderd.”

Dus dan werd het EMERGENCY EXIST! “Aangezien we er telkens een boeltje van maakten, wilde ik altijd graag de nooduitgang weten zijn. Het is een woordspeling met het idee van in deze wereld te bestaan en bij een beweging te horen, hier dus underground rock met hun codes en vrijheden.”

Volg Michael op Instagram. En luister zeker naar Vice Versa, (FR) een podcast die hij samen maakte met Sébastien van Malleghem.

Ontdek hier andere Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons een mailtje op beinfo@vice.com

Onmens – Charlatan, Gent

The K. – Bilbao, Spanje

Cocaine Piss – VK, Brussel

The K. – Saragosse, Spanje

Onmens – Charlatan, Gent

The K. – 6PAR4, Laval, Frankrijk

The K. – Chez Lulu, Larré, Frankrijk

Onmens – De Vlovanzenma, Leuven

Onmens – De Vlovanzenma, Leuven

The K. – Café Central, La Louvière

The K. – Kinky Star, Gent

Onmens – De Vlovanzenma, Leuven

The K. – Kinky Star, Gent

The K. – Brighton, VK

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.