Gedetineerden leggen uit hoe Martin Shkreli behandeld zal worden in de gevangenis

Vlak voordat hij afgelopen vrijdag veroordeeld werd tot 84 maanden gevangenis, brak ‘pharma bro’ Martin Skhreli in tranen uit. Shkreli werd veroordeeld voor fraude, maar kreeg niet de maximale celstraf die hem boven het hoofd hing. Toch zal de gevangenis voorlopig het nieuwe thuis worden voor Shkreli. New York Daily News berichtte afgelopen woensdag dat Shkreli hoopt in een minimaal beveiligd ‘kamp’ in Pennsylvania terecht te komen, dat nog het meest bekend is omdat er ooit een salmonella-uitbraak plaatsvond.



Ik ben zelf sinds drie jaar op vrije voeten, maar ik heb nog genoeg vrienden die vastzitten, al is het voor misdaden die weinig te maken hebben met hedgefondsen of biotechnologie. Toch kon ik het niet laten om, nadat Shkreli werd veroordeeld, de hulp in te schakelen van een aantal gedetineerden om eens te vragen hoe de “meest gehate man van Amerika” waarschijnlijk behandeld gaat worden in de bak. Wat naar voren kwam, was een algemene consensus dat de aard van zijn misdaden, samen met Shkreli’s geld en zijn status, betekende dat hij waarschijnlijk ergens terechtkomt op een plek waar het er niet al te grimmig aan toegaat. Toch zou zijn unieke rol als culturele blikvanger – en in het bijzonder zijn status als iemand die de prijs van een aidsmedicijn omhoog dreef – hem extra in de problemen kan brengen.

“Ik denk dat Martin Shkreli er goed vanaf komt, omdat hij waarschijnlijk ergens terechtkomt waar geweld niet aan de orde van de dag is,” zegt Walter ‘King Tut’ Johnson uit New York, die een levenslange gevangenisstraf uitzit in FCI Otisville, via e-mail aan VICE. “Hij zal het vreselijk vinden om opgesloten te zitten en waarschijnlijk een beetje protesteren. Als hij in de gevangenis huilt, net zoals toen hij zijn straf te horen kreeg, kan dat maar beter oprecht zijn. Tranen in de gevangenis worden serieus genomen.”

In Tuts ervaring zijn de tranen van een gedetineerde voorbehouden voor het verlies van een dierbare, ongeneselijke ziekten of voor iemand die werkelijk onschuldig is. Dat wil zeggen dat als Shrekli huilt, dat door doorgewinterde bajesklanten gezien kan worden als zelfzuchtig, en dat dit gedurende zijn tijd in de gevangenis over hem heen zal blijven hangen.

“Hij zal sowieso in een beperkt beveiligde inrichting terechtkomen,” zegt Christian Fannon uit Ohio, die een straf van vijf jaar uitzit in FCI Beckley in West Virginia voor het vervalsen van recepten voor medicatie. “De meeste gevangeniskampen van de federale overheid zijn erg soft. Hij zal daar prima kunnen leven. Als hij in een zwaarder bewaakte gevangenis terechtkomt, wordt hij opgevroten. Hij zou moeten betalen voor bescherming en zijn geld zou hem veilig houden.”

Waar hij ook terechtkomt, dankzij de enorme media-aandacht en zijn neiging om een lange neus te trekken naar het publiek zal het altijd mogelijk blijven dat Shkreli eruit gepikt wordt en wordt lastiggevallen. Maar zelfs in een beperkt beveiligde inrichting hebben gedetineerden iets te verliezen, en niemand wil terug naar een maximaal beveiligde inrichting omdat-ie iemand als Shkreli in elkaar heeft geslagen.

Maar Shkreli’s bekendheid als professionele troll zou zijn verblijf lastiger kunnen maken.

“Aangezien hij geen ervaring heeft met in de gevangenis zitten, het feit dat het publiekelijk bekend is dat hij nog een boel geld heeft en gezien zijn algehele houding als verwend nest, zal hij een mooi doelwit vormen voor afpersing,” zegt Robert Rosso, een voormalig lid van een gevangenisbende die een levenslange straf uitzit in FCI Terre Haute in Indiana, per e-mail.

Met andere woorden: Shkreli zal wellicht geneigd zijn om mensen of een groep mensen te betalen voor bescherming. Het is ook mogelijk dat hij meer moet betalen voor alles van lakens en dekens tot eten en smokkelwaar – puur omdat hij Martin Shkreli is.

Uiteraard heeft het hebben van wat extra geld ook een hoop voordelen.

“Hij zal door het systeem huppelen en ’s nachts heerlijk kunnen slapen,” denkt Tommy Rutledge, een voormalig inwoner van Illinois die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor cocaïnehandel. “Rijke mensen winnen altijd. Zelfs in de gevangenis.”

Het is waar: ik heb zelf genoeg gasten gezien met geld die het gemakkelijk hadden in de gevangenis. Waar Shkreli wel voor uit moet kijken is het feit dat hij de prijs van een aidsmedicijn kunstmatig opkrikte. Dat zou zijn status kunnen bepalen in een instituut waar een morele code, een hiërarchie, heerst.

“Shkreli was een echte kapitalist, tot hij bewust de prijs van een medicijn omhoog liet gaan – een medicijn waar mensen afhankelijk van waren om in leven te blijven,” vertelt Rosso. “In dat opzicht is hij een van de ergste drugsdealers die er zijn: iemand die erop kickte om voor God te spelen.”