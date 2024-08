Geef de mensen waar je een bloedhekel aan hebt eens ijsblokjes van knakworstsap

Een dikke klodder mosterd en knakworstjes uit blik. Heerlijk! Maar wat doe je met het zoute, troebele water waar de worsten net nog in zwommen? Waarschijnlijk giet je het gore spul meteen door de gootsteen als het vlees is opgewarmd.

Onzin, vindt twitteraar Angela Brisk: gooi het worstwater niet weg, maar giet het in een ijsblokjesvorm en serveer het aan de mensen die je haat.

Is er een betere manier om te laten zien dat je een bloedhekel aan iemand hebt? Je weet wel, zo’n gast die zonder uitnodiging op je huisfeestje komt, alles opdrinkt en dan gauw weer weg is.

Brisk heeft niet gereageerd op vragen van MUNCHIES of ze die blokjes van worstvocht ook echt heeft gemaakt. Dit is trouwens niet de eerste keer dat ze viral gaat met een eet-tweet. In november gaf ze de tip om een kom van piepschuim om je buik te tapen, zodat je stiekem snacks de bioscoop in kunt smokkelen. Iedereen denkt dan dat je in blijde verwachting bent, maar alleen jij weet dat je baby gemaakt is van zure matten en M&M’s.

Het plan voor de worstwaterblokjes is wel wat sadistischer dan een zak snoep de bios in smokkelen. Stel je voor, je neemt een slok van je gin & tonic en opeens komt de smaak van separatorvlees om de hoek kijken. Dit wens je toch niemand toe?

