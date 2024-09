Geef jezelf synesthesie met deze muziek gecomponeerd vanuit virtual reality

Beeld met dank aan onformative

Synesthesie wordt door Wikipedia gedefinieerd als “een vermenging van de zintuigen” – een conditie waarin zintuigelijke waarnemingen dusdanig op elkaar van invloed zijn dat “bijvoorbeeld kleuren geproefd worden of geluiden gezien.” De laatste jaren lijkt het hebben van synesthesie iets om trots op te zijn, zeker binnen de muziek- en kunstwereld. Niet voor niets claimen Kanye, Pharrel en andere beroemdheden het te hebben. Maar is het ook te ervaren voor normale mensen die hun zintuigen doorgaans wel redelijk op een rijtje hebben?

Dat is de vraag die designstudio Onformative zich stelde en het visuele kunstwerk Collide probeert een ervaring over te brengen die met synesthesie te vergelijken is.

De studio begon door de bewegingen van dansers uit verschillende disciplines om te zetten in kleurenpatronen. Vervolgens werden deze verschillende animaties via VR-brillen getoond aan een drietal cellospelers. Deze muzikanten werd de opdracht gegeven om zich in grote lijnen te houden aan de bladmuziek van een symfonie van componist Kling Klang Klong, maar voor de verdere inkleuring van hun melodieën speelden ze spontaan in op de animaties die ze via hun VR-brillen zagen. De muzikanten zijn dus beïnvloed door kleurpatronen die op hun beurt weer beïnvloed zijn door dans.

“Het beeld neemt als het ware de rol van dirigent aan,” legt Onformative uit op de website van het project. De resulterende cellosymfonie werd opgenomen, verwerkt en gebruikt in de uiteindelijke audiovisuele installatie, die nu te zien is in de Dolby Laboratories in San Fransisco.

“Door de visuele en akoestische realiteiten van de muzikanten te scheiden, worden de muzikanten visueel geïsoleerd, terwijl ze zich tegelijkertijd wel in dezelfde fysieke ruimte bevinden,” legt Onformative uit. “Visueel zijn de muzikanten gescheiden op basis van de verschillende animaties die ze zagen, maar auditief blijven ze juist verbonden, aangezien ze allen dezelfde klanken horen.”

Het resultaat van deze bijzondere koppeling van beeld en geluid wordt weergegeven op een twintig meter lang digitale strook van schermen. “De innovatieve visuele taal van de installatie is een weerspiegeling van de fysieke reis van een mens door ruimte en tijd,” vertellen de designers. “Het visualiseren van deze tastbare ervaring biedt een introspectieve lens waardoor bezoekers het kunstwerk kunnen bekijken vanuit een lichamelijk perspectief.”

