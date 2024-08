De kerstcadeautjes die je dit jaar maar beter over kunt slaan

Misschien doe je dit jaar niet aan kerstcadeaus. Dat zou ook niet zo gek zijn: 2020 geeft je genoeg redenen om een keer over te slaan. Dat de winkels dicht zijn bijvoorbeeld, dat je even niks kunt verzinnen omdat je wel wat anders aan je hoofd hebt, of omdat je überhaupt geen familie of vrienden opzoekt vanwege de coronaregels.

Maar als je het wel van plan bent, is de pandemie alsnog geen excuus om lukrake cadeautjes te geven waar niemand écht op zit te wachten — maar die je alsnog geeft omdat je dan tenminste aan je sociale verplichtingen hebt voldaan. Vast goed bedoeld, maar daarmee nog geen goed idee. Hier zijn wat tips voor kerstcadeautjes die je dit jaar maar beter even over kunt slaan.

Videos by VICE

Een huisdier

Het is sowieso nooit een goed idee om iemand een huisdier cadeau te geven, tenzij je zeker weet dat diegene dat echt wil en er goed voor kan zorgen. Nu is het al helemaal een slecht plan. Tijdens een lockdown kan het al best slecht aflopen als je er vrijwillig voor kiest om een huisdier te nemen, maar als je begin januari ziet dat je ongevraagde puppy wéér in de woonkamer heeft zitten kakken, dan kun je het hem zelf ook niet echt kwalijk nemen. De cadeaugever wel.

Tegoedbonnen die je toch niet kunt verzilveren

Voorlopig kun je natuurlijk niet chic uit eten gaan of een luxe weekendje weg. Misschien moeten we gewoon de leegte omarmen en vergeten dat al die activiteiten überhaupt hebben bestaan. Oké, dat klinkt wel weer erg cynisch. Maar het is in ieder geval beter dan een massagebon krijgen waarvan je toch geen flauw idee hebt wanneer je ’m ooit kunt verzilveren, en die dus maandenlang op je koelkast achter een magneetje blijft verpieteren. En je elke keer dat je hem ziet herinnert aan alle dingen die je niet kunt doen. En dat de gever misschien helemaal niet zo van je houdt, of je zelfs stiekem een beetje haat.

Nog erger: de vrijblijvende tegoedbon

Deze lijkt op de vorige categorie, maar is nog een tandje erger omdat je er ook nog eens niks voor hebt betaald. Als je je moeder een kaartje geeft met “Fijne kerst mam, je krijgt nog een etentje van me bij je favoriete restaurant!” dan geef je eigenlijk precies niks. Of hooguit een bewijsstuk van je gebrek aan vindingrijkheid, wat niet per se een leuk cadeau is.

Boeken die iemand toch niet gaat lezen

Er bestaan natuurlijk boekenwurmen die elk jaar de winnaar van de Booker Prize erdoorheen jagen, maar je kunt zelf prima inschatten wie dat wel doet en wel niet. Als je vader bijvoorbeeld het hele jaar al geen boek heeft opengeslagen, doe je hem geen plezier met een pil van duizend woorden, hoe baanbrekend alle plotwendingen ook mogen zijn. Op zich is het nooit een verschrikkelijk slecht idee om iemand een boek te geven, en is het verder heel goed als je de plaatselijke boekhandel een beetje steunt, maar koop dan wel iets dat echt gelezen gaat worden – en niet iets waar ze een schuldgevoel van krijgen.

Onzinnige rotzooi

Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar dat is het niet. Er worden geregeld cadeautjes gegeven waar je uiteindelijk weinig meer mee kunt dan het in de prullenbak kieperen – of erger: het eerst nog even een poosje plichtmatig op de schoorsteenmantel laten liggen en daarna wegkieperen. Er is al meer dan genoeg troep in de wereld, dus in plaats van boekjes met inspirerende quotes of ludieke keukenschorten kun je beter een mooie brief voor iemand schrijven – om maar iets te noemen dat inhoud heeft.

Het cadeau dat je eigenlijk vooral zelf wilt krijgen

Voor deze heb ik eigenlijk wel een zwak, want er is weinig sluwers dan je partner iets geven dat je overduidelijk vooral zelf wilt hebben. Extra punten als het iets heel praktisch en zielloos is, zoals een stofzuiger. Mijn advies: als je zo ver durft te gaan om dit ding in je bezit te krijgen, dan kun je ook overwegen om jezelf erop te trakteren. Veel plezier ermee!

Een virus

Moet ik dit nog zeggen? Deze kerst wordt in het gunstigste geval wat ‘onconventioneel’, maar van alle stomme cadeaus die er bestaan is er één het allerstomste. We houden allemaal van onze opa’s en oma’s – daar ga ik althans van uit – maar in plaats van ze een innige kerstknuffel te geven, kun je dit jaar beter een lief kaartje schrijven of met ze proosten via een videoverbinding.

Een versie van dit artikel verscheen bij VICE Duitsland.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram