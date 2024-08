Geeft een dildo van 12.000 euro echt betere orgasmes?

Karley Sciortino vertelt hier over haar ervaringen tijdens het opnemen van de serie Slutever, die vanaf mei 2017 ook op Viceland in Nederland te zien zal zijn.

Mijn reis door de wereld van luxueuze seks begon met een buttplug. Een buttplug van 5 euro om precies te zijn.

Het was een supergoedkoop stukje kontspeelgoed, gemaakt van verdacht plastic. Ik had het gevoel dat ik er een rare schimmelinfectie aan zou overhouden. Op een dag vroeg ik me af, waarom heb ik dit? Ik ben zo’n persoon met een verzameling van veertig kapotte, goedkope vibrators in een doos onder mijn bed.

We geven zoveel geld uit aan allerlei producten voor ons lichaam, maar niet aan degene die ons laten klaarkomen. Ik doe uitgebreide research voordat ik een gezichtslotion aanschaf en koop make-up die goed is voor mijn huid. Ons is aangeleerd te investeren in lichamelijke verzorging, in kleding en in alle andere accessoires die ons leven verbeteren – maar investeren in ons seksleven, ho maar. Het is glamourous om 500 euro aan een jurk uit te geven, maar belachelijk om evenveel te betalen voor een seksspeeltje. Hoezo eigenlijk?

Ik vroeg me af: zou mijn seksleven erop vooruitgaan als ik er meer geld in zou steken? Hoe ziet de wereld van luxe seks eruit? Hoe voelt die wereld?

Ik probeerde die vraag te beantwoorden door op zoek te gaan naar ’s werelds duurste vibrator. Dat is de ‘Inez’ van het luxemerk LELO, een 24-karaats gouden massagestaaf die 12.000 euro kost. Dat zijn hele dure orgasmes.

Ik vroeg een LELO-woordvoerder of een gouden vibrator echt beter voelt. Hij antwoordde me dat er niets speciaals is aan de manier waarop goud je clit stimuleert. Maar omdat plezier psychologisch is, zou de Inez beter moeten voelen voor wie opgewonden raakt van het idee van luxe. Is een orgasme van 12.000 euro beter dan een orgasme uit je eigen hand? Niet noodzakelijk. Maar als je een seksspeeltje koopt voor die prijs, geef je in ieder geval prioriteit aan je seksuele genot – en daar zit iets decadents en rebels aan.

Natuurlijk kunnen de meeste mensen de Inez niet betalen. Dus wilde ik iets dat de doorsnee loonslaaf als ik zou kunnen gebruiken om wat luxe toe te voegen aan mijn seksleven, zonder m’n spaarrekening te hoeven plunderen. Daarvoor wendde ik me tot Betony Vernon.

Betony is een van de meest luxueuze vrouwen die ik ken. Ze is een vriendin van mij die in Parijs woont. Ze is seksueel antropoloog en maakt prachtige handgemaakte seksattributen – van floggers tot paddels en ‘dilettos’, wat een luxe manier is om ‘buttplug’ te zeggen. Betony verkoopt fantastische massageringen en kettingen die dubbelen als vaginale stimulators. Een van haar producten is deze ketting van kleine ringen, die eindigt in een grote ‘schachtring’, zodat hij kan worden gebruikt als harnas tijdens orale seks.

Het zijn niet bepaald koopjes. Een van Betony’s goedkopere ringen kost zo’n 350 euro; de duurdere spullen kosten tegen de 6000 euro. Maar het zijn meer dan alleen seksspeeltjes. Betony’s accessoires zijn handgemaakt met goud en zilver, en zien er ongelofelijk elegant uit. Ze halen de trashyness uit het seksspeeltje. Denken we aan vibrators, dan denken we aan een apparaat dat je verstopt in je kast. Deze speeltjes zijn zo mooi dat je ze als kunstwerken aan iedereen wilt laten zien, of als sieraden elke dag wilt dragen; veel mensen zullen niet eens doorhebben dat het eigenlijk kinky voorwerpen zijn. Een seksaccessoire van Betony is net kunst: iets om je hele leven te koesteren.

Als ik goed naar de seksspullen van Betony kijk, realiseer ik me dat seks echt heilig kan zijn. En dat luxere attributen het rituele karakter ervan kunnen ontsluiten en de ervaring van seks kunnen versterken. Ik denk dat mooi vormgegeven seksspeeltjes je gedrag kunnen veranderen en je meer seksueel zelfvertrouwen kunnen geven, net als lingerie dat doet. Het is als een prop voor een acteur, het helpt je in je rol komen. En als je de seks ingaat gewapend met luxe speelgoed, dan word je bedachtzamer over de seks die je hebt. Ik ben helemaal voor rommelige spontane hookups, maar het kan geen kwaad om jezelf eraan te herinneren dat seks iets heel speciaals kan zijn.