Geen smoesjes, ga stemmen op 15 maart

Volgende week woensdag zijn de Tweede Kamerverkiezingen, en mag iedereen met de Nederlandse nationaliteit boven de achttien gaan stemmen. Jij dus ook!

Nu kan het best dat je vindt dat je wel wat beters te doen hebt. Misschien heb je geen zin om op een doordeweekse middag naar een stemlokaal te fietsen om op een soort Chinees-Indische menukaart een rondje rood te kleuren – en ben je stiekem al smoesjes aan het bedenken om niet te gaan. Dat het stembureau zo ver is. Dat je moet werken, of de hele dag op school zit. Dat één stem toch niet zoveel uitmaakt. Dat de hond je stempas heeft opgegeten.

Maar dat is natuurlijk onzin. Op 15 maart zijn bijna alle stembureaus van 07.30 tot 21.00 uur open, en zeker in de stad kan je op elke straathoek en station wel een stembureau vinden. Je hoeft ook niet per se te stemmen bij het stemlokaal dat het dichtste bij jouw huis ligt: als je het makkelijker vindt om ergens onderweg het rode potloodje op te pakken, dan kan dat gewoon (zolang het maar binnen je eigen gemeente is).

Bovendien is het belangrijk dat ook jij je stem laat horen. Van alle generaties die stemmen, stemmen jongeren het minst. Bij de vorige verkiezingen kwam één op de drie mensen tussen de 18 en 35 jaar niet opdraven. Dat betekent dat er 1 miljoen stemmen zijn blijven liggen. Eén miljoen jonge mensen met kakelfrisse hersens vol steengoede ideeën over hoe de wereld eruit zou moeten zien, die zich niet hebben laten horen.

Dus stop met die smoesjes, en ga stemmen op 15 maart. Ben & Jerry’s heeft een ‘Ja, ik beloof te gaan stemmen’-tool gemaakt. Maak jij de belofte aan jezelf om te gaan stemmen, en daag jij jouw vrienden uit om dit ook te gaan doen?

Mocht je nog twijfelen naar welke politieke partij jouw stem gaat, IZI Solutions, NJR en Ben & Jerry’s hebben ook een jongerenkieswijzer gelanceerd. Vind je politieke match en laat je stem horen!

