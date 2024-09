Geen zonnebrandcrème was bestand tegen de hitte van Drift

De zomer is officieel begonnen! Nou, oké, niet officieel: we moeten daar nog iets meer dan een week op wachten. Maar Nijmegen leek heel eventjes vooruit te lopen op de tijd afgelopen weekend. Op Drift Festival werd niet bezuinigd op zonnebrandcrème, er werd aan ijsjes gelikt en mensen schuilden in de schaduw om de perfecte selfie te nemen. Ondertussen draaiden dj’s als Job Jobse, Elias Mazian en Sluwe Vos de dag aan elkaar. Wij stuurden Raymond van Mil op deze hitte af en hij kwam terug met een berg foto’s.