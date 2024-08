Geerte kreeg een boete voor wildplassen maar vecht dit aan onder de noemer ‘seksisme’

De jonge vaders die zich tegenwoordig in mijn omgeving bevinden kunnen niet wachten tot hun zonen oud genoeg zijn om tegen een boom te plassen. Ze omschrijven dit als een soort romantische rite-de-passage, als een ritueel dat iets zegt over hun aanstaande mannelijkheid. Ik herinner me vooral de koude wind op mijn billen en de pis die over mijn moeders dan wel vaders schoenen sijpelde, terwijl ik onhandig in hun armen hing, langs de snelweg op weg naar Frankrijk. Weinig romantisch aan wildplassen.

Op festivals of een dronken Koninginnedag doe ik het nog wel eens, maar verder is wildplassen voor vrouwen meestal iets waar ze zich alleen bij hoge nood aan wagen. Dit was ook voor Geerte Piening (23) zo, toen ze twee jaar geleden ’s nachts op het Leidseplein nergens meer een wc kon vinden, en dus gehurkt achter een soort betonnen blok dook, met aan weerszijden twee vrienden die haar moesten beschermen.

Videos by VICE

Tevergeefs – de politie kwam en schreef een boete uit van 140 euro, plus 10 euro administratiekosten. Maar tot nu toe heeft ze die nog niet betaald, want ze vindt het oneerlijk dat er voor vrouwen bijna geen publieke toiletten beschikbaar zijn, en voor mannen wel.

Ik belde haar op om te vragen hoe ze de rechtszaak, die 18 september zal zijn, ingaat.

Broadly: Ha Geerte, denk je dat je een kans maakt om de wildplaszaak te winnen?

Geerte Piening: Nee, winnen niet: wildplassen is wildplassen, dus ik zat gewoon fout. Maar ik hoop wel dat mijn boete wordt kwijtgescholden, omdat ze iets zien in mijn argumentatie. Want waarom krijgen zowel vrouwen als mannen boetes voor wildplassen, wat gaat over gelijke behandeling, maar zijn er voor vrouwen veel minder openbare toiletten te vinden? Dat is scheef.

Ja, dat is inderdaad wel zo. Op Lowlands waren er dit jaar ook een hele hoop urinoirs, naast de dixies waar zowel mannen als vrouwen op kunnen.

Ja, mannen zijn altijd in het voordeel wat dit betreft. Ze hoeven niet in de rij, hoeven geen 50 cent te betalen, gaan alsnog in de bosjes – en wij moeten hurken en moeilijk doen, dat valt ook veel meer op. Terwijl de plasbehoefte van vrouwen juist groter lijkt.

Lees hier hoe je het beste kan wildplassen op een festival als je een vagina hebt – illustratie door Sander Abbema

Hoe ging dat bij jou twee jaar geleden, toen je beboet werd?

Het was op het Leidseplein, ’s nachts, en alle kroegen waren al dicht. Ik moest ontzettend nodig, maar als vrouw heb je dan dus nergens om naartoe te gaan. Mannen komen op elke straathoek een plaskrul tegen, maar voor vrouwen is er niks geregeld. Ik heb het toen uitgezocht: er waren in 2015 36 krullen voor mannen in de stad, en 4 openbare toiletten ‘voor vrouwen’.

En toen betrapten de agenten je?

Ja. Mijn vrienden die op de wacht stonden zeiden “Ze komen, ze komen!”, maar ik kon gewoon niet stoppen met plassen, het bleef maar komen. Als je moet dan moet je. Het waren drie agenten, één vrouw en twee mannen, en het gekke is dat ik denk dat ik er zonder de vrouw misschien wel mee weg was gekomen. Zij was het die heel streng deed, de mannen moesten er hartelijk om lachen.

Besloot je meteen om de boete aan te vechten?

Nee, maar toen ik ‘m binnenkreeg heb ik een brief gestuurd waarin ik zei dat ik het er niet mee eens was. Er was geen alternatief voor mij op dat moment – en als ik een man was geweest, dan wel.

Het is nu al twee jaar geleden.

Ik kreeg op een gegeven moment een brief van de Officier van Justitie dat ze ermee bezig waren, dat vond ik wel hoopgevend. En daarna dus de brief dat ik moet voorkomen, 18 september. Daar schrok ik wel even van.

Heb je een advocaat in de arm genomen?

Nee, dan maak ik het te groot denk ik. Ik heb wel advies gevraagd aan vrienden met juridische kennis, en het grappige is dat alle mannen zeggen dat ik geen schijn van kans maak, maar de vrouwen vinden dat ik een goed punt heb. Ik las in een oud bericht van de Telegraaf, uit 2010 geloof ik, over een vrouw die in het gelijk gesteld is. Maar wat ik al zei: wildplassen mag niet, dus ik zat fout. Maar het zou mooi zijn als ik geen boete krijg. En ik ga een plan opsturen naar de gemeente.

Wat ga je erin zetten? Ze kunnen moeilijk overal wc’s neer gaan zetten.

En ja, ik ga niet de hele dag met zo’n plastuit rondlopen, ik vertik het om in zo’n krul te gaan. Je hebt nu wel van die futuristische dingen die ’s avonds uit de grond komen, misschien kunnen ze zoiets ook voor vrouwen maken. Of wildplasbosjes, speciaal voor vrouwen.

Ben je zelf nog een fervent wildplasser?

Ik pas wel iets meer op, maar ik heb zeker nog wel eens gewildplast. Maar misschien kan ik dat beter niet zeggen, nu de rechtszaak nog moet komen.

Ik ben heel benieuwd naar de uitspraak, laat het ons weten.

Doe ik!