Gefrituurde aardappelen met crème fraîche van verkoolde ui

Porties: 4

Voorbereiden: 15 minuten

Totaal: 30 minuten

Ingrediënten

700 g kleine aardappelen

zout en peper, naar smaak

1/2 kleine ui, gepeld en in tweeën

2 teentjes knoflook

30 ml rode wijnazijn

450 g crème fraîche

1/2 bosje peterselie, fijngehakt

sap van 1 limoen

koolzaadolie, om in te frituren

Bereidingswijze

1. Kook de aardappelen ongeveer 10 minuten beetgaar in zout water. Giet ze af en laat ze afkoelen.

2. Leg de aardappelen op een plat bord en plet ze met je handpalm. Maak er geen pulp van, je wil ze alleen wat platter maken zodat ze straks lekker knapperig worden in de olie.

3. Verwarm een beetje olie in een koekenpan en bak daarin de ui tot-ie een beetje aanbrandt. Doe de ui daarna samen met de knoflook en de wijnazijn in de blender en maal alles fijn. Laat dit mengsel helemaal afkoelen voordat je de crème fraîche, de peterselie, het limoensap en een snufje zout en peper erbij doet.

4. Verwarm intussen in een diepe koekenpan een goeie laag koolzaadolie. Frituur (in delen) de aardappels tot ze goudbruin, en knapperig van buiten maar zacht van binnen zijn, in ongeveer 10 minuten. Breng ze op smaak met zout en serveer ze met een royale klodder uiencrème fraîche.