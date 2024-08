Gegrilde bieten met Griekse yoghurt en Italiaanse pepertjes

Porties: 6

Voorbereiding: 20 minuten

Totaal: 2 uur en 30 minuten

Benodigdheden

5-6 middelgrote bieten

een scheutje wittewijnazijn

zout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

6 eetlepels ingelegde Calabrische pepers, fijngehakt (ze worden ook wel peperoncino genoemd, maar een ander ingelegd pepertje is ook prima)

350 milliliter Griekse yoghurt

handvol waterkers, kervel, dille en basilicum, gescheurd

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 190 °C. Maak de bieten voorzichtig schoon met een borstel en verwijder het blad (dat kan je later gebruiken voor een salade of pesto). Leg ze in een diepe ovenschaal met een klein laagje water met een scheutje azijn en wat zout. Bedek de schaal met aluminiumfolie en rooster ze tot ze zacht zijn, ongeveer anderhalf tot twee uur. Laat ze afkoelen. Als de bieten zijn afgekoeld, wrijf je de schil eraf met een handdoek en snijd je ze in kwartjes.



2. Steek de barbecue aan en gril de bietenpartjes tot ze beginnen te bubbelen, ongeveer 15 minuten.



3. Doe de Griekse yoghurt op een bord. Leg de bieten op de yoghurt en schep de pepers met de olie eroverheen. Bedek het geheel met de gescheurde kruiden en serveer.