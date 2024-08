Gegrilde coquilles met geroosterde maïs en tomaten

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 1 uur

Benodigdheden

750 ml volle melk

340 gram instant polenta

85 gram ongezouten boter

250 gram cherrytomaatjes in zoveel mogelijk verschillende kleuren

20 coquilles

2 eetlepels plantaardige olie

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

2 maïskolven, schoongemaakt

5 gram peterselie, fijngehakt

2 citroenen, geschild en uitgeperst

3 eetlepels olijfolie

ricotta, om te garneren

Bereidingswijze

1. Breng de melk en 240 ml water aan de kook in een middelgrote pan op middelhoog vuur. Voeg de polenta toe en kook 30 minuten, totdat alles dik en gaar is. Roer daarbij indien nodig. Gooi de boter erbij en breng op smaak met zout. Houd het warm. Je zult later meer vocht moeten toevoegen, omdat de polenta gaandeweg indikt.

2. Steek een barbecue aan. Rijg 5 coquilles aan een satéprikker. Rijg de tomaatjes ook aan spiesjes. Besprenkel elke spies met olie en breng op smaak met zout en peper. Gril de tomaten, coquilles en maïs, en draai de tomaten en de maïs waar nodig en de coquilles een keer. Gril de tomaten en de coquilles 3 minuten en de maïs 12 minuten, totdat alles mooie grillstreepjes krijgt. Leg de tomaten en de coquilles op een bord en trek de spiesjes eruit. Leg de maïs op een plank en snijd de korrels eraf.

3. Meng de peterselie, de citroenschil en het citroensap in een kom met de olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. Voeg de maïs en de tomaten toe en hussel alles voorzichtig.

4. Verdeel de polenta over 4 kommen. Leg de tomaten, maïs en 5 coquilles bovenop elke kom. Garneer met ricotta en serveer onmiddellijk.

