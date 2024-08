Gekarameliseerde-uiendip voor chips

Porties: 6-8

Voorbereiding: 5 minuten

Totaal: 25 minuten

Benodigdheden

Voor de dip:

30 ml olijfolie

1 kleine rode ui, fijngesnipperd

450 ml zure room

15 gram gebakken uitjes

5 gram uienpoeder

30 gram bieslook, fijngesneden

15 ml vers citroensap

15 ml worcestersaus

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

Om te serveren:

naturelribbelchips

Bereidingswijze

1. Verhit de olijfolie in een kleine steelpan op middelhoog vuur. Doe de rode ui in de pan en bak tot de ui gekarameliseerd is, dit duurt zo’n 12-15 minuten. Laat helemaal afkoelen.

2. Doe alle ingrediënten in een grote kom. Roer goed door elkaar en breng op smaak met zout en peper. Schep de dip in een mooie schaal en zet deze minstens een uur in de koelkast voordat je ‘m serveert met de chips.