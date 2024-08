Ik heb daadwerkelijk geld bespaard met deze TikTok-hacks

Hoe bespaar je geld als je in een gebroken systeem leeft? Antwoord: het is fucking moeilijk. En niet leuk moeilijk zoals rotsklimmen of Metal Gear Solid. De inflatie stijgt terwijl lonen hetzelfde blijven, wat betekent dat de meesten van ons armer worden terwijl we al jaren hetzelfde werk doen. Millennials zijn de eerste generatie die het financieel gezien slechter hebben dan voorgaande generaties. Een Tony’s Chocolonely-reep kost nu waarschijnlijk 50 euro, ofzo.

Intussen is het aantal Nederlandse miljardairs sinds de pandemie alleen maar gestegen. En mensen als Hugo de Jonge vertellen ons op tv dat we een huis zouden kunnen kopen als we een rijke partner aan de haak zouden slaan. Lekker ontmoedigend hè?

Videos by VICE

Geld besparen kan net zo zeldzaam en onmogelijk klinken als een meelevende FvD’er. Bij TikTok-gebruikers is proactief zijn echter populairder dan wegzinken. Ze hebben het dus op zich genomen om een paar bespaartips met de wereld te delen, met alles van banken naaien tot terugkeren naar keiharde geldflappen. De hashtag #MoneyTok heeft al meer dan 10 miljard views, terwijl vergelijkbare hashtags zoals #MoneySavingTips en #Savings beide meer dan 1.4 miljard keer bekeken zijn.

Maar werken ze ook echt? Om daarachter te komen koos ik vijf virale geldbesparingshacks en heb ik elke een week lang uitgevoerd. Daarna rekende ik voor het gemak uit hoeveel geld ik zou besparen als ik ze een jaar vol zou houden.

Door de hacks als een soort “uitdaginkjes” te zien had ik er eigenlijk best wel plezier mee, maar ik twijfel er geen seconde aan dat ze een stuk moeilijker zouden zijn als je ze op de lange termijn en uit pure noodzaak moest volhouden. Trouwens, hoewel je door sommige van deze methodes wordt geforceerd om dingen als uitgaan of een koffie kopen als luxe te categoriseren, ben ik het daar fel mee oneens. Je bent niet “slecht met geld” omdat je ondanks een fulltime baan nog steeds blut bent. Geef het systeem de schuld, niet jezelf.

1. Geldenveloppen

Dit is er een voor de oudjes onder ons, want het gaat over contante knaken, baby. Bij deze uitdaging neem je je salaris contant op en deel je het op in verschillende categorieën. Een algemene vuistregel is: 50 procent voor behoeften, 30 procent voor wensen en 20 procent voor je spaargeld.

Ik ben een freelancer, wat betekent dat mijn inkomen drastisch kan schommelen, maar momenteel verdien ik zo’n 375 pond (436,65 euro) per week – wat betekent dat ik 187,50 pond (218,32 euro) voor essentiële dingen had en 75 pond (87,33 euro) voor m’n spaargeld. Wat betreft mijn geld voor leuke dingen, op maandag nam ik 112,50 pond (130,99 euro) op en deed ik dat in een envelop voor de hele week. (Ter referentie, ik geef wekelijks gemiddeld zo’n 150 pond (174,66 euro) uit aan “luxe zaken”.)

https://www.tiktok.com/@cashstuffingfix/video/7200501140860112174?lang=en

Hoe ging het? Ik wist dat ik een paar uitgaansavondjes had gepland in het weekend, dus ik gaf eerder in de week minder geld uit dan gebruikelijk. Ik heb een paar koffies gehaald, ben een keer uit eten geweest en heb het redelijk rustig aan gedaan, maar tegen de tijd dat het vrijdag was zat ik in de problemen. Nadat ik 15 pond (17,47 euro) aan een concertticket had uitgegeven stond ik met zakken vol met contact geld in een plek waar ze geen contact geld accepteerden. Dat was vrij vervelend. Gelukkig kocht een vriendin wat drankjes voor me en betaalde ik haar later contant terug.

Zaterdagavond haalde ik ook wat eten en wat biertjes, en op zondagochtend was ik al door m’n “wensenzakgeld” heen. Ik heb uiteindelijk de hele dag een vriendin in haar tuin geholpen, en als dank maakte ze lunch voor me. Deze werk-eten-uitwisseling was niet mijn bedoeling, maar het deed me wel denken aan manieren waarop ik in de toekomst mensen kon helpen en wat voor goedaardigheid ik daarmee zou kunnen scoren.

Dit was op zich best een goeie manier om geld te besparen en mijn algemene uitgaven te beperken, omdat ik fysiek kon zien hoe het geld gedurende de week uit de envelop verdween. Uiteindelijk bespaarde ik 37,50 pond (43,66 euro) door mijn manier van geld uitgeven aan te passen, bovenop de 75 pond (87,33 euro) die ik al bewust had bespaard. Het hielp me om rekening te houden met mijn toekomstplannen terwijl ik in het heden geld uitgaf. Het enige obstakel is eigenlijk dat idiote PIN-only beleid van sommige plekken.

Geld bespaard in een jaar: 5160 pond (6008 euro)

Oordeel: 3/5

2. 100 geldenveloppen

Ruitenwassers en drugsdealers opgelet, hier is nóg een uitdaging die contant geld gebruikt. Deze uitdaging vereist een veilige plek om veel contact geld te bewaren en de wil om je aan de goden van willekeur over te geven.

Eerst label je 100 enveloppen met de nummers 1 tot en met 100. Daarna hussel je ze allemaal en leg je ze in een la of een doos. Twee keer per week pak je een envelop en doe je evenveel geld in die envelop als het nummer dat op de envelop staat. Toen ik het deed kreeg ik 57 op woensdag en 96 op zondag, dus ik bespaarde 153 pond (178,15 euro).

Het is best een goeie methode, en ik kan me voorstellen dat hij ervoor zorgt dat je elke week gefocust blijft op geld besparen, maar er wordt wel van je verwacht dat je genoeg verdient om elke week behoorlijk grote hoeveelheden geld opzij te zetten. De ene week zou het 3 (3,49 euro) pond kunnen zijn, de volgende 199 pond (231,72 euro). Als je dit 50 weken lang deed (oftewel alle enveloppen openen) dan zou je 5050 pond (5880,22 euro) besparen.

Als ik eerlijk moet zijn zou ik deze uitdaging wel aanpassen om rendabel voor mijn schommelende inkomen. Sommige weken zou ik bijvoorbeeld maar één envelop pakken. Daarnaast kan twee keer per week geld moeten opnemen misschien nogal storend worden, dus je zou dit ook online kunnen doen met een nummergenerator en een aparte bankrekening waar je het geld dan naartoe stort.

Geld bespaard in een jaar: 5050 pond (5880,22 euro)

Oordeel: 2/5

3. Afronden

Sommige banken geven je nu de optie om aankopen die van de rekening worden afgetrokken af te ronden. Dat betekent dat wanneer je iets voor 1,20 pond (1,40 euro) koopt, het automatisch naar 2 pond (2,33 euro) afrondt en het wisselgeld in een apart spaarpot in je account stopt. Dit een week lang proberen betekende dat ik 4 pond (4,66 euro) voor koffies en 7 pond (8,15 euro) voor biertjes betaalde, iets waar ik elke keer dat ik het merkte van moest sidderen. Maar aan het eind van de week had ik zonder enige moeite te doen 28,68 pond (33,39 euro) bespaard. Het fijne hieraan is dat de software het bespaarwerk voor je doet, en als je eventjes heel krap zit, dan kun je altijd naar dat spaarpotje grijpen.

Geld bespaard in een jaar: 1491.36 pond (1736,54 euro)

Oordeel: 4/5

4. Niets uitgeven

Het leek me leuk deze saga af te ronden met de meest uitdagende, maar potentieel ook de leukste geldbesparende hack van ze allemaal – de Niets Uitgeven-uitdaging. Hij is redelijk vanzelfsprekend: afgezien van de noodzakelijke dingen (zoals boodschappen, de huur, rekeningen en noodzakelijke reizen) probeer ik een week lang niks uit te geven.

Voor de duidelijkheid: dat betekent niet dat je de hele week vol zelfmedelijden thuis hoeft te zitten terwijl je denkt aan alles wat je je niet kunt veroorloven. Ik besloot om mijn week te vullen met zoveel gratis evenementen als ik kon.

Wel enigszins onder voorbehoud:

Als je in een stad woont waar genoeg culturele dingen te doen zijn gaat dit natuurlijk een stuk makkelijker. Als het een relatief kleine plaats is en/of je in het centrum woont kun je overal naartoe lopen (of fietsen!) Ik ben een freelancer, dus ik kan makkelijk vanuit huis of de bibliotheek werken en hoef geen geld uit te geven aan woon-werkverkeer. Ik ben sociaal zelfverzekerd en ik hou er in het algemeen van om in nieuwe situaties te zijn, met vreemden te praten en nieuwe vrienden te maken.

Op zondagavond gaf ik 81,13 pond (94,47 euro) aan boodschappen uit voor de hele week daarna (ik trakteerde mezelf op wat lekkere dingen aangezien ik elke maaltijd thuis zou eten) en bevroor daarna mijn betaalpas via mijn bankierapp.

Ik werkte doordeweeks in de bibliotheek met een voorverpakte lunch en thuisgemaakte koffie in een thermosfles, en het bleek dat er in mijn buurt een hoop gratis dingen te doen zijn. In die zeven dagen ging ik naar een dag vol seminars over blijdschap, een retrogames-toernooi, een ademwerksessie, een comedy-avond,een geluidstherapiesessie, een workshop om collages te maken, drie kunstexposities (waar ze zelfs gratis bier hadden), een filmvertoning, een salsadansklas en ben ik ook wezen wandelen met een paar vreemden. Na de wandeling moest ik de uitdaging afbreken om een ticket van 2,50 pond (2,91 euro) voor de metro naar huis te kopen. (Oké, ik heb ook een frietje gehaald.)

Die week heb ik in totaal 88,28 pond (102,79 euro) uitgegeven aan boodschappen, het treinticket en het frietje. Dit hielp me beseffen dat ik niet altijd geld hoef uit geven om nieuwe en verrijkende ervaringen te hebben, mensen te ontmoeten en me te vermaken. Het haalde me ook uit m’n gebruikelijke routines, wat ook goed voelde. Het zou natuurlijk lastig zijn om dit elke week vol te houden, maar ik zou zeggen dat één week per maand best te doen is.

Geld bespaard in een jaar: 1800 pond (2095,92 euro) (met mijn specifieke salaris)

Oordeel: 4/5

Voordat ik ervandoor ga en met al die centen die ik heb bespaard een enkeltje Mauritius boek, is het alleen maar gepast dat ik jullie achterlaat met nog wat eervolle vermeldingen waarmee je wellicht een beetje geld kunt besparen.

Met de Too Good To Go-app scoor je goedkoop eten dat bij horeca en supermarkten in de buurt beschikbaar is voordat ze het weggooien.

BorrowBox laat je gratis audioboeken en e-boeken huren bij je plaatselijke bibliotheek. (Alle kleine beetjes helpen, toch?)

Met een Cinevillepas kun je voor 18,50 euro per maand (22,50 als je 30 of ouder bent) onbeperkt naar de film in alle filmhuizen bij jou in de buurt. Met twee films per maand ben je al geld aan het besparen, en je krijgt ook nog eens een flink aanbod aan internationale films. Op een goeie week zit ik 4 dagen in de bioscoop te genieten van gratis films.

Mocht je nieuwe spullen nodig hebben maar niet meteen tientallen of honderden euro’s neer willen (of kunnen) leggen, dan is de kringloopwinkel je redding. Toegegeven, soms zit er wat troep tussen, maar met een beetje geluk kun je voor nog geen 20 euro een halve kledingkast bij elkaar kopen (tenzij je net als ik bijna twee meter lang bent en een dikke kont hebt).

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.



Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.