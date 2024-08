Een professionele heks vertelt hoe ze haar geld verdient

Jezelf profileren als heks was in voorgaande eeuwen niet per se verstandig, maar tegenwoordig wordt hekserij steeds meer gezien als een levensstijl – je belandt er immers niet meer voor op een brandstapel. Hoewel er geen exacte cijfers zijn over het aantal moderne heksen, levert een hashtag als #witchesofinstagram vandaag de dag 360.000 berichten op. En als je ‘heksencursus’ googelt, krijg je 482.000 resultaten.



En dat maakt het ook een economische markt. Naast dat er eindeloos veel winkels zijn waar je tarotkaarten, heksenboeken en glazen bollen kan kopen, bieden veel moderne heksen zich online aan als toekomstvoorspeller, workshopleider of schrijven boeken over hekserij. Omdat ik benieuwd ben hoe het is om een moderne heks te zijn en hoe je daar geld mee verdient, spreek ik af met Lunadea Jankiewicz (38), professioneel heks en succesvol ondernemer. Terwijl ze een paar tarotkaarten legt hebben we het over haar businessmodel, heksenmode en groeiende concurrentie.



VICE: Hoi Lunadea, hoe ziet een dag als heks eruit?

Lunadea: Iedere heks heeft z’n specialiteit, maar ik noem mezelf weleens gekscherend een computerheks, omdat ik veel achter de pc zit om cursussen en workshops te schrijven. Eigenlijk ben ik een leraar. Ik heb me erop toegelegd om mijn heksenkennis te delen en anderen te onderwijzen met offline en online cursussen. Verder begin ik de dag met een ochtendritueel waarin ik aandacht besteed aan mijn voorouders. Van elke maaltijd gaat er wat eten naar m’n voorouders. Dat doe ik door een klein beetje van mijn maaltijd bij een altaar te zetten, naast de kaarsen en de wierook. Vanmorgen heb ik wat cornflakes en koffie geofferd. Met de lunch gaat er wat brood bij. Als heks zijn je voorouders heel belangrijk. Die eer je, zodat ze je helpen je doelen verwezenlijken.





Wat houdt het in om een heks te zijn?

Hekserij is een levenswijze: een combinatie van in contact staan met de natuur, stilstaan bij de seizoenswisselingen en het vinden van je eigen oerkracht. Moderne heksen lopen niet in zwarte gewaden en vliegen niet rond op een bezemsteel, maar houden zich bezig met hun eigen spiritualiteit. Ik mijn geval geef ik cursussen en workshops aan andere heksen om ze te leren wat hekserij inhoudt. Ook werk ik doorlopend aan een van mijn boeken over hekserij of aan de heksenagenda die ik elk jaar uitgeef.

Verdien je daar je geld mee?

Ja, maar daarnaast organiseer ik ook elk jaar een heksenfestival en begeleid ik als BABS [Buitengewoon Ambtenaar Burgelijke Stand, red.] rituele heksenhuwelijken. Verder verkoop ik heksen-starterskits. Al met al zet ik gemiddeld iets meer dan 3000 euro per maand om.

Hoe reageren ze bij de KvK als je je komt inschrijven als heks?

Ik heb me in 2013 ingeschreven. Ik had toen een WW-uitkering. Zowel bij het UWV als bij de KvK werd ik aangemoedigd om een inkomen uit hekserij te gaan halen. Ik was toen namelijk al veel bezig met mijn forum en het beantwoorden van vragen, maar kreeg er nog geen geld voor. Ik besloot er voor te gaan. Probleem was wel dat toen ik me inschreef, mijn uitkering meteen werd stopgezet, terwijl ik nog geen geld genereerde. Dit terwijl ik de eerste jaren maar 500 euro per kwartaal verdiende. Ik kon mijn huis niet meer betalen. Daarom ben ik bij mijn vriend ingetrokken en hard aan mijn bedrijf gaan werken. Sinds drie jaar kan ik mezelf loon uitkeren.

Heb je veel onkosten?

Ik heb mijn vriend in dienst als tekstredacteur. Die betaal ik 500 per maand. Verder heb ik aardig wat uitgegeven aan al mijn domeinnamen, zodat potentiële klanten mij vinden als ze bijvoorbeeld het woord ‘heksencursus’ googelen. Daarnaast ben ik het een en ander kwijt aan verzendkosten, computerprogramma’s en locatiehuur voor mijn workshops.

Hoe kwam je erachter dat je een heks was?

Ik voelde me altijd al anders. Ik had voorspellende dromen en zag natuurwezens. Toen ik 19 was, zei iemand tegen mij: “Je bent een heks.” Ik ben erover gaan lezen en leren. Het voelde als thuiskomen. Nu ben ik zekerder van mezelf, durf ik mezelf te uiten en ken ik mijn kracht.



Wat zijn natuurwezens?

Elfen, trollen en kabouters. Dat soort dingen. Voor heksen bestaan die echt, en zijn ze er altijd geweest. Het zijn de helpers van de natuur. Als ik door een bos wandel laat ik altijd een offer voor ze achter. Een bloem, bijvoorbeeld, of wat brood.

Wat leren mensen tijdens je workshops en cursussen?

Aan iedere workshop verbind ik een ander thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld maanfeesten vieren, kaarsenmagie of de magie van het altaar. Je leert op dit soort workshopmiddagen dingen als rituele kaarsen maken, hoe je een ruimte zuivert van negatieve energie of hoe je met tarotkaarten inzicht krijgt in levensvragen. Het is best praktisch. Voor 600 euro kun je tien cursusavonden bijwonen. Een online heksenles kost 23 euro en dan krijg je twintig pagina’s met informatie die ik zelf heb geschreven.

Krijg je vreemde verzoeken als heks?

Ja. Elke week krijg ik wel het verzoek om een vloek bij iemand op te heffen. Ik verwijs die mensen door, want ik heb er geen tijd voor en het is niet mijn expertise.

Maar je weet wel hoe het moet?

Woorden en gedachten zijn heel sterk. Als je twee planten naast elkaar zet en op de ene plant blijdschap uit en op de andere plant boosheid en frustratie, floreert de eerste plant binnen een maand en is de tweede dood. Dat is de kracht van woorden. Wij heksen noemen dat magie en daar kunnen we mee werken. Als ik een wens heb, dan kan ik daarop mediteren of er een spreuk over uitspreken. Ook zijn symbolen belangrijk. Als ik een tak in een bepaalde vorm op de grond zie liggen, koppel ik daar betekenis aan. Ook zorg ik dat ik altijd beschermd ben tegen geesten.

Geloof je in geesten?

Ja. Ik heb weleens gehad dat ze ‘s nachts naast mijn bed stonden. Daar ben ik zo erg van geschrokken dat ik nu altijd voor bescherming zorg. Niet iedereen blijft rondspoken. Alleen mensen die het aardse leven niet kunnen loslaten. De meeste mensen reïncarneren.

Geloven heksen daarin?

Ja, na je dood incarneer je meestal in een ander mens. Soms in een dier. Ik heb al elf levens kunnen terughalen met pendelen en meditaties. Maar het zijn er wel meer. Rond 1840 was ik een klein meisje en de ene helft van een tweeling. Ik overleed al jong, tijdens een ongeluk met een paard en wagen. Omdat ik toen geen tijd had om mijn tweelingzusje te leren kennen, ben ik nu weer een tweeling. In een leven daarvoor ben ik een keer mandenvlechter geweest. Tijdens cursussen help ik andere mensen ook weleens om hun vorige levens terug te halen. Ook vragen mensen vaak of ze een regressietherapie bij me kunnen boeken. Maar dat bied ik niet aan.

Zit je weleens op een bezemsteel voor de gein?

Het beeld van een heks op een bezemsteel is verzonnen door Pieter Bruegel, een schilder die in de tijd van de heksenvervolgingen leefde. Hij beeldde als eerste de heks af als een vrouw die op een bezem vliegt, in ketels roert en een zwarte kat heeft. Dat beeld is door andere schilders overgenomen. Alhoewel het bedacht werd door een schilder aan het einde van de middeleeuwen, is dit beeld nog steeds heel populair – ook onder heksen. Ik zit niet op bezemstelen, maar door dat beeld loopt het wel storm bij de kruidencursussen. Overigens dromen de meeste heksen ook van een huisje in het bos.

Hoe onderscheid je jezelf op de markt?

Er is inmiddels best wat concurrentie op de heksenmarkt, maar ik ben een van de meest zichtbare heksen op social media. Er zit veel tijd in, maar het loont wel. Ik ben vooral actief op Facebook en Instagram. Ook heb ik een forum met inmiddels 2500 leden.

Waar geef je je geld aan uit?

Als ik echt iets voor mezelf koop: aan kleding. Ik hou van alternatieve kleding, zoals de meeste heksen.

Dankjewel, Lunadea.