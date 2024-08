Deze mensen verdienen grof geld met kakkerlakken

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

De 48-jarige Max Stafford heeft een boerderij, maar in plaats van koeien en varkens krioelen er ongeveer zes miljoen meelwormen rond. De meelwormen verkoopt hij in pakketten van 1000, 5000 en 10.000 stuks aan de eigenaren van vogels en hagedissen.

“Op meelwormen zit weinig winst, maar als je het op grote schaal doet, dan verdien je er wel goed aan. Op kleine schaal is het moeilijker,” zegt Stafford. “Je moet zakken tarwe en aardappelen kopen om ze te voeren en er is veel praktisch werk mee gemoeid. Ik kan niet zomaar even op vakantie.”

Ik dacht altijd dat mensen de levende insecten voor hun reptielen gewoon in de dierenwinkel kochten, maar het aantal plekken waar je ze online kunt kopen groeit.

Kijk maar eens op eBay: 1,000 Live Medium High Quality Mealworms ORGANICALLY Raised in the Pacific Northwest – duizend meelwormen voor omgerekend 15 euro.

Foto via Luna Roaches

Ik ontdekte dit handeltje op r/sidehustle, waar iemand vertelde dat-ie 900 dollar (800 euro) per maand winst maakt, allemaal dankzij een investering van 50 dollar (45 euro) aan benodigdheden.

“Kies een insect dat voor reptielen interessant is om te eten, neem een kwartiertje om te leren hoe ze zich voortplanten en verkoop ze op eBay,” zegt de redditor, wiens kakkerlakken commercieel kakkerlakkenvoer en gekristalliseerd water krijgen en in standaard plastic bakjes worden bewaard. “Je bent in wezen de vuilnisman van de reptielenhandel. Het is iets wat gedaan moet worden, maar het is niet leuk, dus niemand maalt erom.”

Stafford hield vroeger vee, maar dat doet hij allang niet meer. Hij gebruikt nu zijn vaardigheden om zijn wormen online te verkopen en praat over zijn handel met dezelfde nuances als iedere andere deskundige internetwinkelier zou doen. Stafford vertelt bijvoorbeeld dat hij zijn wormen onder verschillende namen verkoopt, zodat hij een breed scala aan reptieleigenaren aanspreekt.

“De eigenaren hebben allemaal hun eigen smaak. Ik verkoop ze onder een zakelijke naam, een leuke, vriendelijke naam en een naam voor de gemiddelde reptieleigenaar,” zegt hij. “Ze zijn allemaal voor verschillende soorten eigenaren. De klanten hebben geen idee dat alle wormen van dezelfde verkoper komen.”

Mel en Chris Adams is het echtpaar achter Luna Roaches. Ze verkopen kakkerlakken van de soort Blaberus discoidalis vanuit hun boerderij in Florida en zeggen dat hun winstmarges behoorlijk goed zijn.

“Ons kleinste pakketje van 35 kakkerlakken kost ongeveer 25 dollar,” zegt Mel. “We betalen zelf de verzendkosten en maken zo’n 12 dollar winst, wat niet slecht is.” Mel en Chris verkopen net als Stafford veel van hun kakkerlakken via eBay, maar ze hebben ook hun eigen website, die eruitziet alsof hij eigenlijk bij een yogastudio hoort. Chris fokt de insecten en Mel doet de pr en klantenondersteuning. Ze zeggen dat ze dit jaar een bedrag met vijf nullen hebben verdiend sinds ze in januari met Luna Roaches zijn begonnen.

Foto via Luna Roaches

Mel en Chris hebben een grote schuur omgebouwd tot ideale kweekruimte voor kakkerlakken. Een van de grootste drempels om zelf een insectenboerderij te beginnen is simpelweg de hoeveelheid ruimte die je nodig hebt om winst te kunnen maken. Ze mogen hun handelswaar niet over landsgrenzen versturen, dus hebben ze in Canada geen afzetmarkt. Maar ze mogen wel naar de meeste staten in de VS versturen, en het is verrassend makkelijk om insecten in een doos te verpakken en die met de reguliere post te verzenden. Iedereen in deze industrie doet extra hun best om ervoor te zorgen dat de dieren grotendeels intact bij de klant aankomen, zeggen ze.

“Afhankelijk van het seizoen veranderen we onze manier van verpakken,” zegt Mel. “In de zomer zorgen we ervoor dat er een continue luchtstroom en schaduw is, voor als ze in de zon worden gezet. In de winter verzenden we met piepschuim. We doen wat we kunnen om het aantal dode kakkerlakken tijdens het transport te verminderen.”

Chris zegt dat iedereen die insecten fokt maanden moet nemen om de delicate aard van de soort te leren. Hij heeft veel horrorverhalen gehoord over onervaren insectenboeren die insecten leveren die dood of ziek zijn. En dan is er nog de mogelijkheid dat de kakkerlakken ontsnappen en het huis van de onervaren fokker overnemen.

Foto via Luna Roaches

Chris had ooit 31 dwergbaardagamen, een hagedissensoort. Hij zegt dat hij daardoor een betere insectenboer is geworden. Voor veel mensen is het geruststellend om kakkerlakken te kopen van iemand die ervaring heeft met reptielen.

“Alle dierenwinkels verkopen massa-geproduceerde krekels en wormen, die veel parasieten hebben. Het is vreselijk als je hagedis ziek wordt,” zegt hij. “Je moet insecten kopen van mensen zoals wij, omdat je het van iemand wil die zelf ook reptielen heeft. Ik heb twee jaar lang kakkerlakken grootgebracht en aan mijn dieren gevoed, voordat ik ze uiteindelijk begon te verkopen.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.