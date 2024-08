De ‘gele hesjes’ zijn nu trending op Pornhub

Lees onze beste verhalen van 2018 op deze pagina met een super originele titel.

De ‘gele hesjes’-beweging is moeilijk te definiëren: hun eisen zijn groot en hun standpunten gaan alle kanten uit. Tegelijkertijd zijn de fluovestjes moeilijk te vermijden. Ze zijn overal: in de journaals, in Limburg, projectielen gooiend naar Antwerpse politie, in Wallonië, op Facebook, op de radio en binnenkort misschien ook op de Wetstraat. Maar vooral: op Pornhub.

Videos by VICE

Ja, dat heb je goed gelezen. ‘Gilet Jaune’ staat in het rijtje trending searches netjes naast zoektermen zoals ‘Black Friday’ en ‘Thanksgiving’. Op het eerste zicht zou je misschien denken dat er plots heel veel mensen de zoekbalk van Pornhub met die van Google News hebben verwisseld, maar dat is niet zo.

De resultaten voor de gele zoekterm stellen nog niet veel voor, maar het valt niet te ontkennen dat de pornoindustrie z’n best doet om mee te surfen op de actualiteit. Na de release van de razend populaire game Red Dead Redemption II bijvoorbeeld galoppeerden ook de zoekacties naar Wilde Westen- en westernporno naar een nieuw hoogtepunt. En wees maar zeker: rond 25 december zal de Kerstman het weer laten sneeuwen in video’s met een woordspeling op ‘kerstballen’ in de titel.

Maakt dat alomtegenwoordige fluoricerende stofje – eventueel met diepe decolleté – onderdrukte verlangens los bij gefrustreerde automobilisten?

Maar even serieus: wat voor video verwacht een geile puber wanneer hij naar ‘gele hesjes’ zoekt op Pornhub? “Even pompen voor weinig geld”, “Neem me tijdens het straatprotest” of “Open voor diepgaande onderhandelingen”? Dat werpt een volgende vraag op: waarom hebben zo veel mensen zin om zich af te trekken op een griet die protesteert tegen belastingen en een kapitalistische economie?

Fantaseert de middenklasse misschien over arme, behoeftige vrouwen of over een eigenwijze poetsvrouw die de volgende revolutie leidt? Of maakt dat alomtegenwoordige fluoricerende stofje – eventueel met diepe decolleté – onderdrukte verlangens los bij gefrustreerde automobilisten? Verlangens die tijdens de puberjaren zijn ontstaan door de videoclip van Benny Benassi’s Satisfaction?

Hoe dan ook, de enige video op Pornhub die echt iets te maken heeft met de gele hesjes en dus met al die zoekacties, werd vijf dagen terug gepubliceerd en heeft momenteel bijna 26.000 views. De titel van de video geeft – voor wie een beetje vunzig Frans kan – duidelijk de inhoud ervan weer: CHLOÉ SANCHEZ EXHIBITION ET PIPE EN PUBLIC GILET JAUNE MA-NUE-FESTATION ! In de video vraagt stoute Chloé je zwoel of je de beweging kent, verklaart ze dat ze de weg blokkeert, en dat je hier spijtig genoeg niet mag passeren. En toegegeven, het is een ongelofelijk realistisch en plezant staaltje acteerwerk. Een werkelijk leerrijke video.

En zo laat ook de porno-industrie zijn stem horen in dit maatschappelijke debat over stijgende levenskosten. Het bewijst andermaal dat vuile filmpjes niet in een parallel universum worden gemaakt, maar net het product zijn van een dagdagelijkse noodkreet.

Volg VICE België razendsnel op Instagram, Twitter en Facebook.