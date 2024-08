Geloof de headlines niet, de EU verbiedt geoblocking helemaal niet

Het Europees Parlement heeft gister een wet aangenomen waardoor het toepassen van ‘ongerechtvaardigde geoblocking’ aan banden wordt gelegd. Geoblocking is die beschermingsmaatregel waardoor je in het buitenland irritante melding krijgt, zoals: “ De inhoud van deze video is niet beschikbaar in jouw land”.

Sinds gister verschijnen daarom overal op het internet headlines zoals: “De EU schaft geoblocking af,” maar helaas jongens: dat is niet zo. De beperkingen op het bekijken en gebruiken van media in het buitenland blijft in veel gevallen gewoon bestaan. Julia Reda, parlementslid voor de Duitse Piratenpartij, legt gister op haar eigen website haarfijn uit waarom.

Ten eerste maakt de wet het vanaf april mogelijk om tijdelijk gebruik te maken van online diensten, zoals Netflix of Spotify, in andere EU-lidstaten. Dat betekent dat je nu ook kan netflixen of spotifyen op vakantie. Super! Een kanttekening is alleen dat je niet kunt betalen voor een lokale on demand-aanbieder. Netflix is dus voor iedereen beschikbaar, maar een lokale Deense, Duitse of Nederlandse van Videoland zal binnen de landsgrenzen moeten blijven. Het is moeilijk om te zien hoe dit de digitale afstand tussen lidstaten ook echt gaat verkleinen.

Het parlement is gezwicht voor intens gelobby van de Filmindustrie die niet wil dat de situatie verandert.

Het Parlement verplicht ook dat fysieke goederen aan jou moeten worden verkocht vanuit het buitenland. Tenminste als je het (laten) ophalen zelf kunt regelen. Dat is sowieso al niet erg realistisch. Bovendien zegt de wet niks over auteursrechtelijk materiaal. Dat betekent dat deze veranderingen bijvoorbeeld niet gelden voor e-books, video games en muziek. Dus tenzij je allemaal fysieke boeken wil laten bezorgen op je hoteladres, heb je als mediagebruiker dus niet zo veel aan deze wetswijziging.

Tot slot: geoblocking maakt het nu bijna onmogelijk om over grenzen heen te kijken naar tv- of radioprogramma’s. Het parlement is volgens Reda dus gezwicht voor intens gelobby van de filmindustrie die niet wil dat de situatie verandert.

In wat Reda een “dramatische wending van rollen” noemt is nu de paradoxale situatie ontstaan waarin de Europese Raad het Parlement probeert te overtuigen, de toegang tot andere media over de grens te vergemakkelijken. Deze strijd is nu gaande, en dit zal tot 2019 de laatste kans zijn om geoblocking echt af te schaffen.