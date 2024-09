De rebelse tepelpagina die Instagram helemaal in de war brengt

Via

Genderless Nipples zet tepels van mannen én vrouwen online, maar dan van zo dichtbij dat Instagram zelf ook niet meer weet van wie ze zijn. Daarmee laten ze het bedrijf in zijn eigen staart bijten; vorige week nog werd een foto verwijderd van een mannentepel. Instagram breekt dus met zijn eigen regels. De pagina wist binnen een week dertienduizend volgers te verzamelen en heeft er inmiddels bijna tachtigduizen.

Het punt lijkt duidelijk: er is geen verschil tussen mannen- en vrouwentepels. Toch blijven mensen er moeilijk over doen, en Instagram voegt zich daarnaar. De pagina springt in op de #freethenipple-discussie, die nu toch al een tijdje gaande is, waarbij beroemdheden foto’s van hun onbedekte borsten tonen, en vervolgens snel offline worden geknald. Genderless Nipples ontwijkt dit op een slimme manier en kan daarom iets nieuws toevoegen aan de discussie.

Het gekke is dat naast de maatschappelijke waarde er ook een bepaalde esthetische waarde in de tepels zit. Door ze van zo dichtbij te zien vergeet je al snel dat het tepels zijn, en ga je wat meer aandacht besteden aan de bijzondere vormen en contouren. Daarom is het ook een beetje kunst, zou je kunnen zeggen.

Ik sprak met Evelyne Wyss, afkomstig uit Zwitserland en een van de drie bedenkers van de pagina samen met Marco Russo en Morgan-Lee Wagner, om te vragen wat nou eigenlijk hun punt is. Daarna smeet ik er meteen ook maar wat existentiële tepelvraagstukken tegenaan die ik graag ooit eens beantwoord zou willen zien.

Creators: Hey Evelyne. Waarom vind je het zo nodig om dozijnen superclose-ups van tepels op het internet te gooien?

Evelyne Wyss: Misschien had je het zelf ook al door, maar tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn er nogal wat nare dingen gezegd als het aankomt op gendergelijkheid en vrouwenrechten. Wij hadden het gevoel dat we er iets over moesten zeggen. Het gaat ons niet om Trump, maar door hem werd wel het hele ding over feminisme en gelijkheid weer aan de kaak gesteld.

Instagram voelde als een goede plek om een statement te maken over deze kwestie. Wij dachten: als je nou extreem inzoomt, kan je dan nog raden welk geslacht het is? En het blijkt best moeilijk te zijn. Acht uit de tien keer hebben de mensen het in de comments mis. Dat leek ons wel een goede manier om de hypocrisie van deze regel aan te tonen. Wij zijn niet tegen regels maar ze moeten wel eerlijk zijn.

Hm. Ik begrijp je punt. Waar vind je al die tepels eigenlijk?

Mensen sturen ons hun ’tepeldonatie’. Op dit moment overstromen we echt van de e-mailtjes, haha. Vandaag kregen we er al zo’n vijtig binnen bijvoorbeeld. Wat wel jammer is dat we sommigen niet kunnen gebruiken omdat ze net niet goed genoeg zijn qua kwaliteit. Daarom is dit misschien wel een goed moment voor wat ‘niptips’ voor potentiële donateurs: zorg voor goed licht, een rechte hoek, scherpte en neem een blikje cola als afstand voor waar de camera moet zijn. Verder moet je de tepel scheren en ‘m hard maken. Dat scheren maakt de verwarring compleet op het hoofdkwartier van Instagram.

Haha oké. Helder. De discussie over het bevrijden van de tepels loopt al best wel lang. Wat hopen jullie toe te voegen?

Ik denk dat we het opnieuw opgepikt hebben, op een frisse manier. Wij zien onszelf meer als steun voor de beweging, niet per se als de beweging zelf. Het is leuk om te zien hoe Instagram erop reageert en het is leuk om mensen te zien raden. We zijn niet op oorlogspad maar willen gewoon het gesprek opstarten. Het is mooi om te zien dat dat effect heeft. Mensen gaan in de comments hele discussies met elkaar aan.

Wat wel zo is, denk ik, is dat het helpt voor mensen om echt ‘bewijs’ te zien. Ze proberen te raden en komen dan zelf tot het besef dat het eigenlijk best wel moeilijk is het verschil te zien. Het is een nogal directe confrontatie, en als het goed is denk je dan ‘oooooo jaa’. Begrijp je? Het maakt het tastbaarder.

Zie hier een screenshot van het moment dat een mannelijke tepel werd verwijderd van de pagina

Ik ben zelf opgevoed met het idee dat mannentepels op het strand normaal zijn, en die van vrouwen niet. Denk jij dat tepels in de toekomst nooit meer erotisch kunnen zijn?

Het ‘doel’ van tepels is borstvoeding, niet ‘sexy zijn’. Ons punt is dat tepels gedeseksualiseerd zouden moeten worden, en dat begint bij onze gedachtes. Die maken lichaamsdelen namelijk seksueel of niet. Als tepels niet meer per definitie seksueel zouden zijn, zou het veiliger zijn voor vrouwen om bijvoorbeeld borstvoeding te geven. Vaak genoeg doen vrouwen dat niet omdat er dan een creep in de buurt is die mee gaat kijken. Dat soort dingen. Door de tepel te ontdoen van zijn seksuele lading wordt de vrouw weer een stukje minder een seksueel object. En dat zorgt meteen voor meer respect voor de persoon.

Natuurlijk bedoel ik daarmee niet dat vrouwen zichzelf niet sexy mogen maken, maar het gaat meer om de keuze. Het moet gewoon geen probleem zijn als ik even níet sexy wil zijn en een saaie trui aandoe. Dat moet niemand raar vinden. Momenteel is de eerste associatie bij een tepel nog dat het sexy is, maar dat willen wij dus veranderen. Het is misschien interessant om te weten dat in 1935 in de VS mannen werden aangehouden omdat ze topless rondwandelden. Zij hebben ook voor hun recht op een non-erotische tepel moeten vechten, op dezelfde manier waarop vrouwen dat nu doen. Niet veel mensen weten dat.

Hoe zouden ouders van nu hiermee om moeten gaan? Moet het voor kinderen maar normaal zijn om al die tepels te aanschouwen?

Ik denk dat dit hele probleem komt doordat we allemaal opgegroeid zijn met het idee dat de vrouwelijke tepel een seksueel onderdeel van het lichaam is. Voor de nieuwe generatie is er een kans om op te groeien met een andere manier van denken. Kinderen zullen de kans krijgen om het als een normaal onderdeel van het lichaam te zien als we nu starten met deseksualiseren. Zodra we over tepels als een puur anatomisch onderdeel praten, inclusief zijn voornaamste doel, wordt het ook normaal.

Trouwens als het toch over ouders en kinderen op Instagram gaat: je ziet dagelijks véél meer gewelddadige content langskomen. En wij denken dat dat een stuk schadelijker is voor je kind dan een lief stel tepels.

Even los van de toekomst. Hopen jullie ook dat er ook nu concreet iets gaat gebeuren?

Jazeker. We hopen dat Instagram contact met ons opneemt en dat we een open gesprek hierover kunnen hebben. Wat ik al zei: het is niet ons doel om Instagram te bashen. Het zou gaaf zijn als we contact met ze kunnen maken, en dat ze niet onze pagina offline halen en dingen beginnen te blokkeren en zo. Het gaat om het beleid. De samenleving beïnvloedt Instagram maar Instagram beïnvloedt ook de samenleving. En wat wij op dit moment doen is maatschappelijke druk aan het bedrijf opleggen. Ze zouden elkaar moeten beïnvloeden maar Instagram laat nog op zich wachten.

Bedankt Evelyne!