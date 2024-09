Deze futurist waarschuwt voor een genetische Koude Oorlog

TIME Magazine heeft er dan wel voor gekozen om de aanstaande Amerikaanse president Trump uit te roepen tot persoon van het jaar, de genmanipulatiepioniers van CRISPR stonden op de tweede plek. In de afgelopen duizend jaar hebben weinig innovaties zoveel transformatieve kracht gehad als CRISPR, dat ons de mogelijkheid biedt het eigen genoom te manipuleren en fundamenteel te veranderen.

Sommige experts denken dat genetische manipulatie de sleutel is tot het genezen van alle ziekten, en dat CRISPR volmaakte gezondheid mogelijk kan maken. Anders dan bij andere epische wetenschappelijke doorbraken, zoals de ontploffing van de eerste atoombom in 1945 in Nieuw-Mexico, zijn de onmiddellijke effecten van genmanipulatietechnologieën niet gevaarlijk.

Toch lijkt het erop dat de nieuwe gentechniek net zoveel verdeeldheid kan zaaien als de uitvinding van kernwapens. Aan de ene kant heb je het seculiere China en haar wetenschappers die de gentechrevolutie leiden en openlijk het menselijk genoom manipuleren in de hoop zo de mens te verbeteren. Anderzijds zijn er de, binnenkort overwegend Republikeinse, Amerikaanse regering en het congres die juist sterk conservatieve christelijke principes hebben. Conservatieven staan er meestal op dat mensen moeten blijven zoals god hen gemaakt heeft.

Hierin schuilt een groot potentieel conflict dat zeker zal leiden tot demonstraties, rellen en civiele onrust, van het soort dat expliciet wordt beschreven in mijn roman The Transhumanist Wager. In de roman verbiedt een religieus-fundamentalistische overheid extreme wetenschap uit naam van conservatisme.

Het geopolitieke speelveld is vrij eenvoudig: als China of een ander land besluit om genmanipulatie te gebruiken om de IQ’s van haar kinderen omhoog te schroeven (wat ze, naar ik inschat, binnen 5 tot 10 jaar kunnen doen), en Amerika besluit om haar kinderen “au naturel” te laten zoals god ze zogenaamd gemaakt heeft, ontstaat er een conflict binnenin de menselijke soort.

Als dit scenario te bizar lijkt om echt te zijn, denk dan even aan het Russische olympische team dat is gediskwalificeerd voor vermoedelijk dopinggebruik. Het is goed mogelijk dat iets soortgelijks plaatsvindt in de vorm van een Amerikaans verbod op Chinese gentech. Ik vraag me af of Amerika – dat zich voor 70 procent identificeert als christelijk – gemodificeerde wezens zal accepteren die zichzelf door middel van wetenschap slimmer en efficiënter hebben gemaakt.

Dit idee brengt de discussie over racisme en immigratie naar een nieuw niveau. Zal Amerika de grenzen sluiten, haar banen, scholen en openheid naar de wereld afschermen om puur ouderwets ‘menselijk’ te blijven? Zullen ze ophouden met handel drijven, vrienden worden of families beginnen met degenen die gemodificeerd zijn?

Kortom, zal genmanipulatie een nieuwe Koude Oorlog betekenen? Een die bestaat uit vingergewijs en neerbuigende termen als mutanten, cyborg, en transhumanist? Denk aan het videospel Deus Ex, maar dan met gemodificeerde mensen die de beste banen krijgen.

Nu we weten wat er kan gebeuren als Amerika weigert de belangrijkste nieuwe technologie van deze eeuw te omarmen, kunnen we gaan nadenken over hoe we het kunnen voorkomen. Amerika zou genmanipulatie simpelweg kunnen accepteren en er beter in worden dan de Chinezen. Dit is duidelijk wensdenken, aangezien het Hooggerechtshof religieus is op het moment, maar het is wel het scenario dat ik aanbeveel.

Het klopt dat dit zal leiden tot het bestaan van wezens die lijken op figuren in Star Wars en Star Trek, maar we houden juist van deze films omdat we dat stadium van superwetenschap willen bereiken. Op de lange termijn is dat soort evolutie toch onvermijdelijk, zolang we onszelf niet vernietigen in een kernoorlog of een klimaatramp.

Een tweede mogelijk scenario zou zijn dat Amerika zich meer gaat richten op technologie en minder op biologie en genetica. Tijdens mijn recente vier maanden durende Immortality Bus-tour door Amerika, merkte ik dat conservatieve mensen eerder bereid zijn een speciale headset te dragen die ze slimmer maakt (door hun brein te koppelen aan AI, net als in The Matrix) dan hun brein structureel te veranderen, zoals de Chinezen waarschijnlijk zullen doen.

Amerika zou deze technologie kunnen ontwikkelen en zo de voorsprong op andere landen op het gebied van biologische modificaties behouden. Dat is een acceptabel alternatief als het eerste scenario onhaalbaar blijkt.

Een derde optie – dit is duidelijk het transhumanistische nachtmerriescenario – is dat we een antimodificatiebeleid ontwikkelen voor alle landen. Dit is hoe we ook het Klimaatakkoord van Parijs hebben gerealiseerd, en het verbod op chemische wapens. De grootste landen ter wereld, die merken dat er een globaal probleem met wetgeving aankomt, zouden er samen voor kunnen kiezen om genmanipulatie te verbieden.

Receptie van BGI-Tianjin. BGI is een van de meest toonaangevende bedrijven in genetisch onderzoek in China en de wereld. Het is actief bezig met het zoeken naar de genetische basis van menselijke intelligentie. Beeld: Wei ta – Imaginechina/Associated Press



Tot op zekere hoogte is dat al gebeurd, aangezien de wereld direct begon te roepen om een stop op manipulatie van het menselijk genoom, nadat landen erachter kwamen dat China hiermee bezig was.

Zo’n reactie verschilt niet veel van wat George W. Bush deed met stamcelonderzoek. Zijn religieuze overtuigingen leidden er toen toe dat hij de overheidssubsidie voor stamcelonderzoek zo goed als stopzette. Stamcellen zijn sindsdien een van de belangrijkste medische middelen ter wereld gebleken, en de jaren onderzoek die verloren zijn gegaan hebben mogelijk miljoenen levens negatief beïnvloed.

De derde optie, die van een gedeeltelijk of volledig moratorium op genetische manipulatie, zal innovatie zeker schaden. Het mooie aan genmanipulatie is dat we er waarschijnlijk veel prachtige dingen mee kunnen doen, zoals het genezen van kanker, het stoppen van veroudering, het kweken van betere organen en het overwinnen van handicaps. Meer dan het omtoveren van onszelf in supermensen, kunnen we onszelf beter geschikt maken voor een leven op aarde, inclusief het omgaan met een veranderende omgeving.

Maar ik denk niet dat de derde optie zal werken op de langere termijn. Wetenschap is meer dan ooit in handen van individuen, die geweldige bio-testkits kunnen kopen op eBay voor nog geen duizend dollar – inclusief extreem krachtige computers om de data te analyseren. Burgerwetenschappers zullen gewoon nieuwe gentech ontwikkelen en het zelf beginnen toe te passen, wat misschien gevaarlijker is dan wanneer de overheid zich vanaf het begin niet met het onderzoek bemoeid had.

Ik pleit voor het eerste scenario. Laten we goede oude wetenschappelijke competitie met China toestaan. Laten we vervolgens kijken welk land het best in staat is om verbeteringen te ontwikkelen voor de bevolking en ons beste werk met elkaar delen. Zo zorgen we ervoor dat mensen zo gelijk aan elkaar worden als mogelijk is.

Als we te conservatief zijn over radicale wetenschap, kunnen we ineens vast komen te zitten in een vijandige ‘soortvorming’, en zal er een nieuwe generatie worden beheerst door Koude Oorlog.

Zoltan Istvan is een futurist, auteur van The Transhumanist Wager, en was kandidaat voor het presidentschap voor de Transhumanist Party. Hij schrijft af en toe een column voor Motherboard waarin hij zich buigt over een toekomst voorbij menselijk kunnen.