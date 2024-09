Roemeense schapen zijn het nieuwste slachtoffer van gentrificatie

Volgens een oud verhaal is de Roemeense hoofdstad Boekarest gesticht toen een herder genaamd Bucur er een halve eeuw geleden met zijn schapen neerstreek. Tegenwoordig wonen er zo’n 2,3 miljoen mensen, en de herders uit de regio moeten steeds meer plaatsmaken voor nieuwbouw.



Net buiten Boekarest wonen veel herders met hun schapen in dorpjes. De stad groeit, en je vindt steeds vaker nieuwbouw op plekken waar een paar jaar terug nog boerderijtjes, weilanden en kudden schapen, koeien en geiten te vinden waren. Nieuwe en oude bewoners leven samen in een grijs gebied tussen stad en platteland.

De nieuwe wijken bieden niet de voorzieningen die je van het stadsleven verwacht. Verharde wegen en winkels zijn er niet, en niemand haalt het vuilnis op. De straten liggen vol troep, want het is onduidelijk of de wijk of de gemeente verantwoordelijk is voor het afval. Tot die vraag is beantwoord grazen de schapen van Boekarest aan de rand van de stad tussen het vuil.