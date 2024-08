deze haarstylist creëert kleurige, geometrische tondeusehoofden

Janine Ker is een kunstenaar uit Zuid-Californië die een carrièreswitch naar haarstylist heeft gemaakt. Ze is gespecialiseerd in snoepkleurige lokken, haartattoos en niet bang om eens flink de tondeuse te laten snoeien. Ze zette onder meer stukjes cassettetape in de bob van een brunette en versierde een goudblonde coupe met regenboogstippen. Bij een klant met een gebleekt millimeterkapsel maakte ze oranje, paarse, turquoise en roze vakjes. Ook bracht ze op iemand strak omlijnde tropische bloemen aan. “Haartattoos en tondeusepatronen werken het best voor iemand die niet bang is om een statement te maken,” legt Janine uit. “Je zegt ermee: dit haar is van mij.”

Zelf begon Janine opvallende kapsels te dragen toen ze in groep 4 zat en haar eerste pixie-kapsel kreeg. Het was in de laat jaren tachtig, en haar tante had dezelfde coupe. “Ik weet nog dat de gemene meiden op school me ermee pestten,” zegt ze. “Maar ik denk dat dat me heeft geholpen om al vanaf jonge leeftijd een eigen stijl te ontwikkelen.” Op de middelbare school maakte Janine van haarknippen haar eindproject en leerde ze het zichzelf aan door middel van een zelfhulpboek. “De twaalf jaar die daarop volgde was ik continu haar aan het knippen, niet alleen van mezelf maar van iedereen die het toestond”, zegt ze. “Maar pas toen ik dertig werd besloot ik te stoppen met mijn carrière in de dienstverlening om een carrière als schaarkunstenaar te beginnen.

Videos by VICE

Janine werkt nu bij Salon Aguayo in Pasadena, een voorstad van LA, en haar werk daar wordt nog steeds sterk beïnvloed door haar verleden. “Ik neig naar nostalgie,” zegt ze, “en dat zie je terug in mijn werk.”

Ze haalt inspiratie uit mode uit de jaren zestig en negentig, punk en garagerock, vintage stoffen en patronen en uit oude natuurencyclopedieën. “Eigenlijk een soort samenvatting van mijn slaapkamer toen ik op de middelbare school zat.” Vorig jaar kwam Janine een foto tegen van een punker uit de jaren zeventig met een geschoren hoofd, en besloot toen om een eigen invulling te geven aan die stijl. Ze maakte het vrouwelijker, gebruikte schattige kleuren en putte inspiratie uit eigen ervaringen van de revival van punk die zij zelf meemaakte in de jaren negentig. “Het is een verfijning van oude technieken,” legt ze uit. “Als salon-stylisten van nu iets doen met jaren negentig punk- of garagerock-haarkleuren worden het altijd regenboog- of eenhoornkapsels.” Janine zelf heeft een zwart Beatleskapsel dat aan de vroege jaren zestig doet denken, die ze uit probeert te laten groeien in een pixie-coupe, zo eentje die ze vroeger zelf had. “Ik ben gefascineerd door die tijd omdat ik denk dat mensen toen het meest zichzelf waren, op hun rauwst en beïnvloedbaar, maar ook erg uitgesproken. Dit is wie we zijn voordat de littekens van het leven vorm beginnen te krijgen.”

Credits

Tekst Zio Baritaux

Fotografie Janine Ker