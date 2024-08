George Floyds broer heeft een boodschap voor alle demonstranten

Philonise, de broer van George Floyd, wil iets zeggen tegen de mensen die in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld demonstreren: “Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen om ons een stap dichterbij gerechtigheid te brengen. Ze doen het niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gezin.”

In een speciale, langere aflevering van Shelter in Place praat VICE-medeoprichter Shane Smith met zowel Philonise als mensenrechtenactivisten over het ongekende moment van onrust en opstand in Amerika. “We doen dit nu voor de wereld, omdat we allemaal verenigd zijn,” zegt Floyd tegen Smith. “Elke keer als we opkijken sterft er weer een zwart persoon. Of het nou een man of een vrouw is – er gaat iemand dood.”

Smith praat ook met Sybrina Fulton, wier zoon Trayvon Martin in 2012 werd vermoord. De dood van Trayvon veroorzaakte een golf van demonstraties door het hele land en zette Fulton ertoe aan om activist te worden. Ze wil nu County Commissioner worden namens haar lokale district. Volgens Fulton komt de huidige opstand niet uit het niets vallen. “Mensen zijn boos,” zegt ze. “Het gaat om het trauma van de dood van George Floyd. Daar gaat het absoluut om.”

“Het gaat om Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, Oscar Grant, Jordan Davis, Donte Hamilton, Eric Garner. Het gaat om al die mensen en meer. Het is een opeenstapeling van spanning die al zó veel jaren ettert. Mensen kunnen het nu niet meer verdragen.”



