George R.R. Martin heeft net een hoop details over de Game of Thrones-prequel onthuld

Het laatste seizoen Game of Thrones is ondertussen een vage herinnering aan koffiekopjes en onverklaarbare plotwendingen. Maar HBO is nog niet klaar met Westeros. De productie van de pilot van de eerste prequelserie is begonnen, maar HBO is nogal spaarzaam met de details. Gelukkig heeft nu George R.R. Martin een welverdiende pauze genomen van het afronden van Winds of Winter om wat leuke weetjes over de aankomende serie te onthullen.

Gisteren publiceerde Entertainment Weekly een interview met Martin over de serie, die hij zelf eigenlijk The Long Night had willen noemen. Dankzij die naam, en de wetenschap dat de serie zich duizenden jaren voor Game of Thrones afspeelt, lijkt het niet meer dan logisch dat de serie over de eerste invasie van de White Walkers zal gaan, wat tot de bouw van de Wall leidde.

Maar aangezien The Long Night ook al de titel was van die overdreven donkere aflevering van het laatste seizoen, waar de White Walkers aan hun teleurstellende einde komen, is de kans klein dat HBO daarvoor zal kiezen. “Ik heb horen zeggen dat ze misschien voor The Longest Night gaan; dat is een variant die ik oké zou vinden,” zei Martin tegen EW. “Dat klinkt best goed.”

Ongeacht de titel belooft Martin dat de serie nog steeds White Walkers en iedereens favoriete stoïcijnse hipsters, de Starks, zal bevatten. En dat betekent ook meer direwolves. “De Starks zitten er zeker in,” zei Martin tegen EW. “En de White Walkers – of, zoals ze in mijn boek heten, de Others – ook. En monsters als direwolves en mammoeten.”

Verwacht echter geen Lannisters. “De Lannisters bestaan nog niet, maar Casterly Rock wel. Het is een beetje het equivalent van de Rots van Gibraltar,” ging hij verder. “In dit tijdperk wordt-ie bewoond door de Casterly’s, en daarom heeft het ook die naam in Game of Thrones.”

Ook de Seven Kingdoms zullen net even wat anders zijn. Het zullen er vooral wat meer zijn dan zeven. “We hebben het over de Seven Kingdoms, de zeven koninkrijken van Westeros; ten tijde van Aegon Targaryen waren er zeven,” zei Martin. “Maar als je verder teruggaat zijn het er negen, en nog verder terug twaalf, en uiteindelijk kom je op een punt waar er honderd kleine koninkrijken zijn – en die periode belichten we in deze serie.”