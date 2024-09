George R.R. Martin is bezig met een nieuwe tv-serie over aliens

The Winds of Winter is coming…of misschien ook niet. Het zesde deel van de boekenreeks A Song of Ice and Fire van George R.R. Martin – waar de hitserie Game of Thrones op gebaseerd is – is al zes jaar in de maak. In het laatste seizoen haalde de verhaallijn van de tv-serie de boeken in, en Winter heeft nog steeds geen publicatiedatum. Ondertussen kondigde het Amerikaanse televisienetwerk SyFy op donderdag aan dat het met Martin werkt aan een adaptatie van zijn scifi-novelle Nightflyers uit 1980. Dit is hoe SyFy de nieuwe serie beschrijft:

In de toekomst, op de vooravond van de ondergang van de aarde, gaat een crew van ontdekkingsreizigers op pad met het meest geavanceerde schip in het heelal, de Nightflyer, om een mysterieus buitenaards ruimteschip te onderscheppen dat mogelijk de sleutel is voor het voortbestaan van de mensheid. Naarmate de crew dichterbij hun bestemming komt, ontdekken ze dat de AI van het schip en de nooit geziene kapitein hen naar dodelijke en onvoorstelbare verschrikkingen proberen te leiden, diep in de donkerste krochten van de ruimte.

Videos by VICE

Nightflyers is nog in de vroege stadia van ontwikkeling, maar SyFy heeft al producenten Doug Liman (The Bourne Identity), David Bartis (The O.C.), and Gene Klein (Suits) aangetrokken voor het project. Martins novelle werd al een keer eerder verfilmd in de jaren tachtig. Deze nieuwe versie van Nightflyers is onderdeel van een ‘reboot‘ van SyFy, waaronder ook adaptaties van scifiklassiekers als Brave New World en Stranger in a Strange Land vallen.

Het is nog niet duidelijk welke rol Martin gaat spelen in de ontwikkeling van de serie, maar de schrijver is al betrokken bij een aantal andere tv-projecten, waaronder twee mogelijke Game of Thrones-spin-offs. Ondertussen blijven fans van A Song of Ice and Fire zich afvragen of-ie ooit die boeken nog gaat afmaken.