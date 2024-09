Geplet tussen twee enorme luchtkussens kom je helemaal tot rust

Tijdens de STRP Biënnale 2017 kun je jezelf laten pletten door twee luchtkussens. Lees hieronder hoe dat is. Onderaan de pagina lees je trouwens ook hoe je kaarten kan winnen voor de STRP Biënnale.

In de zomer van 2015 werd Teun Vonk geplet tussen twee metrodeuren. De kunstenaar zat op dat moment een kleine twee maanden in Shanghai als ‘artist in residence’ in het Chronus Art Center. Hij aardde niet echt in de stad en was er tamelijk onrustig, tot hij op een bepaald moment klem kwam te zitten tussen twee metrodeuren. “Terwijl je zou denken dat dat erg benauwend is, werd ik daar toen heel erg rustig van,” vertelt Teun aan Creators. Toen hij na zijn periode in China terug in Nederland was, besloot hij een kunstwerk te maken dat een vergelijkbaar gevoel opwekt.

Het resultaat is The Physical Mind, een enorme luchtzak waar je op kunt liggen. Daarboven zweeft dan een ander luchtkussen, dat je langzaam plet. Tijdens Art Rotterdam had V2_ het werk opgesteld in de Van Nelle Fabriek.

Twee mensen die naast de installatie staan, spreken bezoekers aan om het uit te proberen. Van rijen is er dus geen sprake. Als je wordt uitgekozen, neem je plaats op het onderste luchtkussen, dat zich vervolgens langzaam begint op te blazen. Op dat moment voelt het geheel nogal instabiel aan, maar dat gevoel verdwijnt snel als je na zo’n tien seconden tegen het bovenste luchtkussen wordt gedrukt. Zijn werk is dus een vreemd soort ontspanningsmethode die ons in beperkte tijd tot rust kan brengen.

Toen ik een semester in Praag studeerde, waren er in de bibliotheek van de universiteit een paar van die grote zitzakken. Ze waren bedoeld om in een ontspannen houding in te kunnen werken, maar de meeste mensen lagen er urenlang in foetushouding in te slapen. Ik kan me dus voorstellen dat het kunstwerk van Teun Vonk comfortabel is, maar of je net zo goed kunt ontspannen als er een tweede zak je van boven plet is de vraag.

Dat durft Teun Vonk zelf ook niet met zekerheid te zeggen. “Een hoop mensen waren wel aangenaam verrast,” vertelt de kunstenaar. “Eigenlijk was er maar eentje die er ogenblikkelijk uit wilde. Die schrok, want uiteindelijk blaast de luchtzak zich heel snel op.”

Bij de meeste mensen komt dus na de eerste schrik inderdaad een relaxmoment. “Bezoekers worden ook rustiger naarmate ze langer tussen de luchtzakken liggen,” zegt Vonk. Aangezien deze machine mensen eigenlijk een fysieke rustprikkel opdringt, is het wel andere koek dan een potje mediteren. Maar of het voor jou écht ontspannend werkt, moet je zelf maar proberen.

Bekijk hieronder hoe de installatie in zijn werk gaat:

De STRP Biënnale 2017 is vanaf aanstaande vrijdag tot en met 2 april. We geven 2×2 kaarten voor de expo weg. Stuur om mee te dingen een mail naar contestnl@vice.com, met ‘STRP Biënnale 2017’ als onderwerp. Donderdag laten we weten wie de winnaars zijn. Bekijk hier alvast het programma en volg Creators zodat je niets hoeft te missen. Meer werk van Teun Vonk, vind je op zijn website.