Gerard Joling is een neukmachine

Het hoge woord is eruit. Gerard Joling komt eindelijk naar buiten met het stukkie info waar we allemaal al die jaren op zaten te wachten. Hij heeft onthuld met hoeveel mensen hij heeft geneukt. Ga even zitten, want als je staat terwijl je dit duizelingwekkende aantal ziet, val je geheid om. Yes? Komt-ie:

4500.

Dat is, naast een akelig rond getal, ontzettend imposant. Denk er even over na. De beste man is 58. Als we er voor het gemak van uitgaan dat hij op zijn achttiende is begonnen met ballen, heeft-ie veertig jaar lang seks. 4500 : 40 = 112,5. Dat is om de drie dagen een andere vent (oké, en zeer sporadisch een vrouw, heeft-ie gezegd).

Dat is meer dan Ron Jeremy, Jeroen van der Boom, Ontevreden Kai sloopt hotelkamer en de gehele Noisey-redactie bij elkaar. Bizar. Statistisch gezien kan het niet anders dat jij ook mensen kent die geneukt zijn door Gerard Joling.

Om je te helpen beseffen hoe vaak 4500 keer is, hebben we geprobeerd het in perspectief te plaatsen met de volgende dingen die ook 4500 keer zijn gebeurd: