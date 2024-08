Dit gerecht op een fresco in Pompeii lijkt verdacht veel op een pizza

In de oude Romeinse stad Pompeii is een schildering gevonden van wat wel eens de voorganger van de moderne Italiaanse pizza zou kunnen zijn.

Op het fresco van 2000 jaar oud is een platbrood te zien dat technisch gezien niet de juiste ingrediënten heeft om als pizza te kwalificeren, maar de Italiaanse minister van cultuur zei dat het een “verre voorouder van het moderne gerecht zou kunnen zijn.”

Het platbrood is naast een bokaal wijn te zien, en volgens archeologen lijkt het met vruchten zoals granaatappels of dadels belegd te zijn geweest. Het zou ook met specerijen en een soort pesto gekruid kunnen zijn.

Tomaten en mozzarella – de twee belangrijkste ingrediënten voor een klassieke pizza – waren nog niet beschikbaar in het jaar 79 na Christus, toen de stad werd vernietigd door de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.

Het fresco werd eerder dit jaar door graafmachines gevonden in Regio IX, een district in het centrum van Pompeii. De opgravingen hebben de bijgebouwen van een huis blootgelegd, waaronder een bakkerij. Het ministerie van cultuur zei dat er ook drie skeletten zijn gevonden in de buurt van de oven, in de werkgebieden van het huis.

Gabriel Zuchtriegel, directeur van Pompeii, zei dat het recent ontdekte fresco het contrast tussen een “sobere en simpele maaltijd” en de “luxe van zilveren dienbladen” weergeeft.

“Hoe kunnen we in dit geval niet ook aan pizza denken, dat als ‘armoedig’ gerecht in zuidelijk Italië is ontstaan, en nu de wereld heeft veroverd en in sterrenrestaurants wordt geserveerd?” zei hij.

Pompeii ligt slechts 23 kilometer van Napels, de geboortestad van de moderne pizza.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

