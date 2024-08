Geroosterde groenten met ahornsiroop

Porties: 4

Voorbereiden: 20 minuten

Totaal: 1 uur en 15 minuten

Ingrediënten

4 middelgrote gele bietjes, geschild en in partjes gesneden

3 grote wortels, geschild en in schijfjes van 3 cm gesneden

2 middelgrote pastinaak, geschild, het hart verwijderd en in stukken gesneden van 3 cm

2 middelgrote zoete aardappels, geschild, gehalveerd en in stukken gesneden van 3 cm

1 bosje radijs, zonder groen, in de lengte doormidden gesneden

1 koolraap, geschild, in kwartjes gesneden en

6 takjes rozemarijn, waarvan 1 fijngehakt

170 gram ahornsiroop

75 gram olijfolie

Zout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

Videos by VICE

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 200 graden °C. Bedek twee bakplaten met bakpapier. Gooi de bietjes, wortels, pastinaak, zoete aardappels, radijsjes, koolraap en rozemarijntakjes in een grote kom. Doe de gehakte rozemarijn, ahornsiroop, olijfolie en zout en peper samen in een kom, roer het even door en strooi het over de groenten. Schud even goed zodat alles bedekt wordt met een mooi laagje. Verdeel de groentes over de bakplaten en zorg dat ze ongeveer even vol zijn. Rooster de groentes totdat ze bruin en zacht zijn, in zo’n 45-50 minuten.