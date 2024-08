Geroosterde kikkererwten met knoflook-aardappelpuree

Porties: 2-4

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 1 uur en 15 minuten

Benodigdheden

1 bol knoflook

500 gram kikkererwten uit blik, uitgelekt

Zeezout, naar smaak

1 theelepel gedroogde oregano

1 theelepel gerookte paprikapoeder

1 citroen

Olijfolie

1 kilo zeer kruimige aardappels, geschild en in kwarten gesneden

100 gram zachte roomboter

1 eetlepel tahini

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 220 °C. Verpak de bol knoflook in aluminiumfolie en plaats in de oven. Bak in ongeveer 45 minuten tot een uur zacht. Haal de knoflook uit de oven en druk de geroosterde knoflooktenen uit de bol.

2. Weeg 250 gram kikkererwten af en maak ze goed droog. Meng met zout en verspreid de kikkererwten over een bakplaat. Bak ze in ongeveer 30 minuten knapperig en goudkleurig. Hussel ze als ze nog warm zijn in een kom met de gerookte paprikapoeder, de oregano, een scheut olijfolie en een goede kneep citroensap.

3. Kook de aardappelen in een kleine laag gezouten water (ze hoeven niet onder te staan) op hoog vuur gaar in 15 tot 20 minuten. Giet af en laat ze nog even droogstomen.

4. Meng de overgebleven 250 gram kikkererwten met de geroosterde knoflook, de tahini en de zachte boter. Voeg het mengsel toe aan de aardappelen en stamp tot je een luchtig geheel hebt. Breng op smaak met zout en serveer met de geroosterde kikkererwten.