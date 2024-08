Geroosterde worteltjes met salsa verde en spelt

Porties: 6

Voorbereidingstijd: 20 minuten

Totaal: 1 uur en 15 minuten

Ingrediënten



spelt:

400 gram gedroogde spelt

zeezout, naar smaak

250 gram kleine worteltjes, geschrapt en in de lengte gehalveerd

olijfolie

170 gram paddenstoelen (check wat in het seizoen is), in kwarten of gehalveerd

5 gram chilivlokken

3 sjalotten, in dunne ringen

2 takjes tijm, de blaadjes geplukt

60 gram gehakte peterselie



salsa verde:

1 bos peterselie, alleen de blaadjes

olijfolie

2 bossen bosui

100 ml rode wijnazijn

30 gram ingelegde truffel uit een potje

zeezout, naar smaak

Bereidingswijze

1. Breng een halve liter water aan de kook in een sauspan. Voeg ruim zout toe en doe de spelt in het kokende water. Draai het vuur laag en laat het sudderen tot de spelt zacht is, dit duurt ongeveer 20 minuten. Giet af en laat afkoelen op het aanrecht.

2. Verwarm de oven voor op. Leg de worteltjes op een bakplaat en besprenkel met olijfolie en strooi er zout over. Rooster de worteltjes in 15 minuten zacht.

3. Terwijl de wortelen in de oven liggen, verwarm je 60 ml olijfolie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de paddenstoelen toe en breng op smaak met zout, bak de paddenstoelen in een paar minuten goudbruin. Breng nu op smaak met de chilivlokken.

4. Veeg de koekenpan schoon en doe weer olie in de pan. Zet het vuur op middelhoog en bak de sjalotten met wat zout en de tijm tot de sjalotten karameliseren. Dit duurt ongeveer 8 minuten.

5. Nu de salsa verde: breng een pan met royaal gezouten water aan de kook. Zodra het water kookt, draai je het vuur iets lager, zodat het net van de kook af is. Blancheer de peterselie 15 seconden in het water. Giet direct af en leg de peterselie in een ijsbad. Giet weer af en druk al het water uit de blaadjes. Doe de peterselie in een blender met 90 ml olijfolie en pureer glad.

6. Verhit de grill in je oven of een grillpan en leg de bosui met wat olie op een bakplaat of in de hete pan. Rooster de bosui 3 tot 4 minuten, tot ze zwart blakeren. Laat afkoelen en snij in dunne ringen. Doe de gesneden bosui in een kom met de peterseliepuree, azijn, truffel en zout.

7. Leg de spelt op een schaal. Verdeel hier de worteltjes en paddenstoelen over en verdeel er lekker veel salsa verde over.